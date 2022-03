Please enable JavaScript



Aloy hätte wahrscheinlich ihre Reise in den Verbotenen Westen nicht antreten können, wäre sie nicht die Sportskanone, die sie ist. Nun könnt auch ihr zur Fitness-Maschine werden. Denn PlayStation hat eine zeitlich begrenzte Kollaboration mit Freeletics bekannt gegeben. Im Rahmen des Defeat the Machines-Workout-Programms tretet ihr gegen die Maschinen des Open World-Titels an und arbeitet an eurer Fitness.

Die richtige Motivation zum Sportmachen zu finden, kann schnell zu einer Mammutaufgabe werden. Doch die Fitness-App Freeletics scheint einen neuen Motivations-Boost gefunden zu haben. Gemeinsam mit PlayStation startet heute ein vierwöchiges Trainingsprogramm im Stil von Horizon Forbidden West. Im Rahmen des High Intensity Interval Trainings namens Defeat the Machines trainiert ihr nur mit eurem eigenen Körpergewicht. Angefangen mit dem Gräber schaltet ihr jede Woche neue Workouts frei, die von Maschinen aus dem Spiel inspiriert worden sind.

Dieses neue Trainingsprogramm ist noch bis zum 13. April in der App abrufbar. In diesem Zeitraum findet ebenfalls eine Verlosung statt, bei der es Preise von Freeletics und PlayStation zu gewinnen gibt. Weitere Informationen dazu gibt es im PlayStation Blog.

Wenn ihr nicht allein trainieren möchtet, schaut doch bei der Gaming- und Lifestyle-Influencerin Gnu vorbei. Sie ist das Gesicht dieser Kollaboration und teilt die Fitness-Challenge sowohl auf YouTube, als auch auf Instagram.

Hinweise zur Anmeldung an der Defeat the Machines-Challenge

Um am Defeat the Machines-Programm teilnehmen zu können, benötigt ihr ein Coach– oder Training & Nutrition Bundle in der Freeletics-App. Über den Anmeldungslink im PlayStation Blog könnt ihr allerdings eine 30-tägige Mitgliedschaft sowie eines der beiden Bundles kostenlos erwerben.

Weitere Infos zu Horizon Forbidden West gibt es in unserer Übersicht.