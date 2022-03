In knapp zwei Wochen erscheint der Borderlands-Ableger Tiny Tina’s Wonderlands für PC, PlayStation und Xbox. Am Wochenende bestätigte Gearbox-Chef Randy Pitchford, dass das Fantasy-RPG Crossplay auf allen Plattformen unterstützen werde. Damit setzt das Entwicklerstudio einen eigenen Meilenstein.

Am 25. März entführen euch Gearbox und 2K an den Rollenspieltisch von Tiny Tina’s Wonderlands. Wer im Koop mit bis zu vier Spielern in der verrückten Welt des Tabletop-Gameplays unterwegs sein möchte, wird dies ohne Einschränkungen tun können. Denn das RPG wird ein über alle Plattformen greifendes Crossplay anbieten. Dabei handelt es sich um eine Premiere für Gearbox. Denn bisher waren die PlayStation-Konsolen beim gemeinsamen Zocken außen vor gewesen. Der CEO und Co-Gründer des Entwicklerstudios, Randy Pitchford, kündigte dieses Feature am Wochenende an und bat die Community gleichzeitig um Verständnis, wenn nicht alles einwandfrei laufen sollte:

„Wir haben unmögliche Arbeit geleistet, um dies zu ermöglichen und die Nutzung so einfach wie möglich zu gestalten, aber dies ist Neuland und die Wildnis ist keine Testumgebung.“

Natürlich stellt sich nach dieser Bekanntgabe die Frage, ob auch Borderlands 3 künftig Crossplay inklusive PlayStation-Konsolen anbieten werde. Auch dazu äußerte sich Pitchford via Twitter:

„[…] Die künftige Aufnahme von PlayStation in Crossplay für BL3 würde ich jetzt als unvermeidlich betrachten. Weitere Informationen folgen, sobald wir sie haben…“

In elf Tagen beginnt die verrückte Verschmelzung von Pen & Paper-Abenteuer und Egoshooter. Weitere Einblicke zu Tiny Tina’s Wonderlands bieten wir euch in unserer Übersicht.