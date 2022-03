In weniger als einer Woche startet die kleine Mausheldin Quill in ihr zweites Abenteuer. In einer neuen Episode von PlayStation Underground tauchen wir mit Josh Stiksma, dem Chefdesigner von Polyarc, in die Welt von Moss: Book II ein. Währenddessen erhalten wir neue Einblicke in Umgebungen und Herausforderungen des neuen Teils.

Stellt euch auf neue Formen der Interaktion mit der Welt von Moss: Book II ein. Als Leser könnt ihr die kleine Quill durch verschiedene Umgebungen führen und dabei helfen, über scheinbar unpassierbare Hindernisse zu überwinden. Als Leser könnt ihr Rankenbrücken wachsen lassen oder Ranken auf Mauern malen, damit Quill an ihnen hoch klettern kann.

Doch im Umland der geheimnisvollen Burg lauern auch einige Gefahren. Stellt euch also auf verschiedene neue Gegner wie die Ripper ein. Als Leser könnt ihr sie aufziehen wie ein kleines Rennauto. Lasst ihr sie los, rollen sie davon und Quill hat freie Bahn. Allerdings können sie auch für die Lösung von Rätseln genutzt werden, weshalb man sie nicht zu weit wegschießen sollte.

Innerhalb der Burg erwarten euch ebenfalls neue Gegner wie die Bomber. Dabei handelt es sich um arkane Gegner, die explodieren Können. Doch dank eines Arsenals an neuen Waffen, die den großen Hammer, kann Quill ihre Feinde schnell in die Flucht schlagen.

Moss: Book II bietet euch eine Menge neuer Herausforderungen, die euch im weiteren Spielverlauf ganz schön in die Knie zwingen werden. Wer also keine Mühen scheut und ein Fan von kleinen Helden ist, sollte sich dieses VR-Abenteuer nicht entgehen lassen.

Am 31. März erscheint Moss: Book II exklusiv für PlayStation VR. Wenn ihr eure Begeisterung für Quill zum Ausdruck bringen möchtet, könnt ihr euch via Amazon ein limitiertes Poster bestellen. Mehr zu der kleinen Mäuseheldin findet ihr hier. Im PlayStation Blog könnt ihr euch die Features ebenfalls nochmal ansehen.