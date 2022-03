Please enable JavaScript



Der geschäftige Spielbetrieb von Lost Ark wird heute für acht Stunden eingestellt. Denn Amazon Games und Smilegate RPG unternehmen wichtige Wartungsarbeiten an dem MMORPG. Doch dafür erhalten die Spieler eine Menge neuer Inhalte und Belohnungen.

Großes kommt am heutigen Abend auf die Lost Ark-Community zu. Damit alles einwandfrei läuft, nehen die Entwickler seit 8 Uhr am heutigen Morgen Updates an einigen Backend-Systemen vor. Um für diese Arbeiten genügend Zeit einzuräumen, haben sie das Ende der Wartungsarbeiten vorsichtshalber auf 16 Uhr angesetzt. Falls die Server vorher wieder online sein sollten, wird die Community benachrichtigt.

Das erwartet euch

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten erwarten euch zwei große Highlights. Zum einen erwartet euch in den nächsten Wochen ein „entspanntes“ Wächter-Raid-Event. In den nächsten Wochen können sich Spieler Helgaia, Helgaia des Frostes, Lumerus, Ur’Nil, Vertus, Chromanium, Nacrasena, Dunkel-Legoros, Eis-Legoros, Calventus und Levanos stellen. Entspannt werden die Raids durch den Einsatz der Schupppe des Gleichgewichts. Dadurch passt sich die Stufe des Charakters der des Wächters an. Außerdem richtet sich der Schwierigkeitsgrad des Raids nach der Anzahl der Raid-Teilnehmer.

Zum anderen beginnt nach Abschluss der Wartungsarbeiten die erste Saison der Kompetitiven Prüfungsarena. Wählt den neuen Modus Team Todeskampf aus und tretet gegen andere Spieler in spannenden Matches an. Während einer Saison werden Siege und Niederlagen von Wettkampfspielen verrechnet und ergeben eure Wettkampfspiel-Durchschnittswertung. Eure erreichten Punktzahlen bestimmen euren Rang und damit auch die Belohnungen, die ihr am Ende einer jenen Saison erhaltet.

Zu guter Letzt kann die Community eine Reihe verschiedener Belohnungen abstauben. Zum Launch im Westen erhielten bereits Lost Ark-Spieler in Korea eine Reihe von Geschenken. Jetzt können auch Spieler in den neuen Regionen diese abstauben. Eigentlich sollte es in dieser Woche auch neue Jukebox-Songs geben. Da diese Inhalte in der westlichen Version allerdings noch nicht verfügbar sind, gibt es stattdessen eine Reihe anderer Belohnungen. Die Liste aller Belohnungen und Patchnotes könnt ihr euch im offiziellen Blogeintrag ansehen.

Mehr zu Lost Ark gibt es in unserer Übersicht.