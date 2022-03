Please enable JavaScript



Quelle: PlayStation

Wer nach einem packenden Adventure und einer großartigen Story sucht, sollte in die PlayStation Store-Kategorie Spiele unter 20 Euro einen Blick werfen. Dort lassen sich aktuell zwei bekannte sowie grandiose Thriller in einer günstigen Collection finden: Heavy Rain und BEYOND: Two Souls.

Bildquelle: PlayStation Store

Das französische Entwicklerstudio Quantic Dream ist bekannt dafür, nicht bloß Videospiele sondern viel mehr interaktive Filme zu entwickeln. Markenzeichen hierfür sind eine realistische Charakterentwicklung und eine packende Geschichte, die tief in unser Empfinden eingreift. Wir identifizieren uns mit den brillant geschriebenen Figuren und hoffen (meistens), dass unser Eingreifen ihnen das erhoffte Happy End liefert. So geht es uns auch bei den Psycho-Thrillern Heavy Rain und BEYOND: Two Souls.

Dem Verbrechen auf der Spur – Heavy Rain

Quelle: PlayStation

In Heavy Rain, das im Jahr 2010 ursprünglich für die PlayStation 3 erschienen ist, treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Der sogenannte Origami-Killer ermordet seit einiger Zeit kleine Jungen und ist schon dabei, das Ende seines nächsten Opfers heraufzubeschwören. Indem ihr vier Figuren steuert, wichtige Hinweise sammelt und kluge Entscheidungen trefft, könnt ihr hoffentlich diese Mord-Serie beenden und den Killer entlarven.

Übernatürlich schön – Beyond Two Souls





Quelle: PlayStation

In BEYOND: Two Souls (2013, ursprünglich PS3) lernt ihr Jodie Holmes kennen, deren Leben alles andere als leicht ist. In anachronistischen Episoden taucht ihr in verschiedene Abschnitte von Jodies Leben ein und lernt ihren engsten Verbündeten kennen: das übernatürliche Wesen Aiden. Diesen könnt ihr in verschiedenen Situationen steuern und so Jodie in brenzlichen Situationen zur Seite stehen.

Zwei Schauspieler verleihen diesem emotionalen Psycho-Adventure eine besondere Note: Elliot Page schlüpft in die Rolle von Jodie Holmes, während William Defoe als Regierungswissenschaftler Nathan Dawkins in Erscheinung tritt.

Quelle: PlayStation

Seit dem März 2016 werden Heavy Rain und BEYOND: Two Souls in einer Collection von PlayStation vertrieben. Diese ist noch bis zum 31. März im PlayStation Store zu einem reduzierten Preis von knapp 16 Euro erhätlich. Seit zwei Jahren sind die Titel von Quantic Dream auch für den PC erhältlich. Lest hier mehr dazu.