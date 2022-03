A44 Games hat kürzlich sein neustes Spiel angekündigt. Nun gewährt uns das neuseeländische Entwicklerstudio einen Blick hinter die Kulissen von Flintlock: The Siege of Dawn.

Das Tor zur Nachwelt hat sich geöffnet, die Toten strömen in Massen hervor und drohen die Menschheit zu überrennen. Nun liegt es an der Koalitionsarmee die Toten mit Magie, Willensstärke und Schießpulver zurückzudrängen.

In dieser packenden Geschichte von Flintlock: The Siege of Dawn begleitet Nor Vanek, die selbst ein mutiges Mitglied der Koalitionsarmee ist. Gemeinsam mit ihrem magischen Begleiter Enki zieht sie in einen Rachefeldzug gegen einen bestimmten Gott, der vor langer Zeit Nors Vater umgebracht hat.

Mit Flintlock: The Siege of Dawn erlebt ihr ein actiongeladenes Open World-RPG, das euch inmitten eines gewaltigen Kriegs versetzt. Kämpft mit Magie, Äxten, Schusswaffen und vielen weiteren Möglichkeiten, um die Toten aus der Stadt Dawn zurückzudrängen.

Während innerhalb der Stadt langgehütete Geheimnisse ans Tageslicht befördert werden müssen, warten außerhalb der Stadt weite Wüstenlandschaften und mysteriöse Ruinen. Außerdem müssen die Blackstream-Pioniere erneut vereint werden. Denn dieses Team besteht aus Waffen- und Sprengsatzexperten, deren Fachwissen in Zeiten des Krieges eine wahre Bereicherung sind.

Flintlock: The Siege of Dawn soll im Laufe diesen Jahres für Xbox und PC (Steam und Epic) erhältlich sein. Außerdem soll im Laufe der Zeit eine Version für die PlayStation erscheinen. Wenn ihr mehr Frauen-Power möchtet, empfehlen wir euch unsere Beiträge zu Forspoken.