Seit zwei Jahren ist das entspannte Aufbauspiel für den PC erhältlich. Nun feiert Before We Leave seine Veröffentlichung auf der PlayStation. Helft einer unterirdisch lebenden Zivilisation dabei nach den Sternen zu greifen. Den Release zelebrieren Entwickler Balancing Monkey Games und Publisher Team 17 mit einem Sale im PlayStation Store.

Lange hat das Volk sein Dasein unter der Planetenoberfläche gefristet. Nun kommt es aus den erdigen Untiefen hervor und ist voller Tatendrang. In Before We Leave helft ihr den Bewohnern dabei neue Technologien zu entwickeln und die sechs Biome des Planeten zu entdecken. Gleichzeitig müsst ihr die Umwelteinflüsse im Auge behalten und eure Ressourcen sparsam einsetzen. Um diese müsst ihr immerhin nicht kämpfen, weil es keine verfeindeten Bevölkerungen gibt. Lediglich die Weltraumwale können euch herausfordern. Dank der fortschreitenden Entwicklung könnt ihr schließlich Raketen aufbauen und die Weiten des Alls erkunden.

Before We Leave bietet ein entspanntes Aufbauspiel, in dem ihr eure kleine Gemeinschaft bei Laune halten müsst. Sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Fortschritt und Umweltschutz, baut Ressourcen sinnvoll ab und deckt die Geheimnisse eures Heimatplaneten auf, bevor ihr schließlich in die Weiten des Weltalls aufbrecht.

Mit Before We Leave feierte das neuseeländische Entwicklerstudio Balancing Monkey Games im Jahr 2020 sein Debut. Seitdem ist der Titel für PC (Epic, Steam, Microsoft Store), Xbox und PlayStation erhältlich. Gamer im Besitz des Xbox Game Pass können sogar kostenlos ins Spiel eintauchen.