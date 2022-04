Am Wochenende zelebrierte Square Enix das 20. Jubiläum der Kingdom Hearts-Reihe. Im Zuge eines großen Streams kündigte man die langersehnte Fortsetzung Kingdom Hearts IV ein. Wir zeigen euch den Reveal-Trailer.

Im Herbst des Jahres 2002 erschien Kingdom Hearts für die PlayStation 2. Seitdem hat sich in der Geschichte um Sora und seine Freunde eine Menge getan. Nicht nur die Handlung hat sich immer weiter entwickelt. Auch die Technik machte im Laufe der Jahre eine gewaltige Fortschritte. Das macht sich nun in dem neuen Trailer zu Kingdom Hearts IV bemerkbar.

Im Trailer von Kingdom Hearts IV erwacht der Held Sora in einer urbanen Welt, weit weg von seinen Freunden Donald und Goofy, die bereits nach ihm suchen. Doch unter Protagonist scheint nicht der einzige blinde Passagier in Quadratum zu sein. Auch ein Mädchen ist von ihrer Heimatwelt in diese gereist. Ob dies aus freien Stücken passiert ist, wissen wir noch nicht. Plötzlich taucht aus dem Nichts ein schattenhaftes Monster auf und beginnt die Stadt zu zerstören. Natürlich schreitet Sora sofort zur Tat und liefert uns dabei einige spannende Gameplay-Szenen.

Kingdom Hearts IV gehört gemeinsam mit dem ebenfalls angekündigten Mobile-Game Kingdom Hearts Missing-Link zu dem neuen Story-Arc namens Lost Master Arc. In dieser neuen Geschichte erfahren wir, was nach Kingdom Hearts III passiert ist setzen so fehlende Puzzlestücke zusammen.

Da sich Kingdom Hearts IV noch in Entwicklung befindet, gibt es noch kein bestätigtes Release-Datum oder Hinweise auf verfügbare Plattformen. Wir werden euch dazu auf dem Laufenden halten. Einige Teile der KH-Reihe sind erst kürzlich für die Switch via Cloud-Gaming erschienen. Wir verraten euch hier, welche das sind.