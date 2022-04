Patch 2.3 von Marvel’s Avengers ist nun fast einen Monat alt. Doch der Publisher blickt schon weiter in die Zukunft und stellt die kommenden Veränderungen von Patch 2.4 und Patch 2.5 vor. Letzterer wird unter anderem Jane Foster als Mighty Thor vorstellen.

Die Zukunft von Marvel’s Avengers orientiert sich an seiner cineastischen Vorlage. Zumindest scheint das für einen kommenden Patch zu gelten, der Fans eine neue Heldin präsentieren wird. Doch dazu gleich mehr. Im Mai soll erstmal Patch 2.4 erscheinen, der vor allem Systemverbesserungen und In-Game-Events mit sich bringt. Vor allem das Belohnungssystem wird einige Veränderungen erhalten, die ihr euch bereits jetzt bei den vorläufigen Patchnotes ansehen könnt. Im Grunde genommen sollen Ereignisse spannender gestaltet und Missionen besser belohnt werden.

Im Sommer soll schließlich Patch 2.5 erscheinen, der Fans zum ersten Mal in die Rolle der Jane Foster als Mighty Thor schlüpfen lässt. Für ein stilechtes Design orientieren sich die Entwickler vor allem dem Kostümdesign in den Comics. Wer sie spielt, wird neben einigen Talenten von Thor Odinsson auch spezifische Fähigkeiten entdecken, die allein für Jane reserviert sind. Wie genau die neue Helden zum Leben erweckt wird, soll in der Zukunft offenbart werden.

