Frogwares lässt über eine Pressemitteilung verlauten, dass Sherlock Holmes: Chapter One zwar demnächst für die PlayStation 4 erscheinen wird. Doch ist der Release auf der Xbox One auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Grund dafür ist vor allem der russische Angriffskrieg, der dem ukrainischen Entwicklerstudio das Arbeiten massiv erschwert.

Ihr zockt vor allem an der PlayStation 4 und wollt auch Sherlock Holmes: Chapter One zocken? Dann könnt ihr euch auf die nächste Woche freuen! Am 28. April soll das Detective Adventure für die Konsole erscheinen. Aber was ist mit einer Version für die Xbox One? In einer Pressemitteilung erklärt Frogwares dazu, dass man zwar sehr viel Arbeit in die Last-Gen-Editionen investiert habe. Doch der Krieg habe die Arbeiten auf verschiedenen Ebenen so stark eingeschränkt, dass man die verbleibenden Ressourcen lediglich in eine Version investieren könne.

Daher habe man sich dazu entschlossen, die Xbox One-Version von Sherlock Holmes: Chapter One auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Wer die Edition vorbestellt hat, erhält von Xbox eine Benachrichtigung und kann seine Bestellung stornieren lassen.

Auch die Entwickler sind nicht glücklich über diesen Verlauf. Schließlich haben auch sie viel Arbeit und Gelder in diese Version investiert. Dass diese Bemühungen nun scheinbar vergebens waren, frustriert sie ebenfalls sehr.

Schließlich bedankt sich Frogwares für die freundlichen Worte aus der Community. Viele Fans scheinen den Entwicklern einen Übernachtungsplatz angeboten zu haben, worüber das Team noch immer mehr als überwältigt ist. Wenn ihr mit Frogwares „in Kontakt“ bleiben möchtet, schaut doch auf Twitter vorbei. Dort hält das Studio seine Community weiter über die aktuellen Geschehnisse auf dem Laufenden. Mehr zu Sherlock Holmes: Chapter One findet ihr in unserer Übersicht.