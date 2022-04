Das spanische Unternehmen Nexxyo Labs arbeitet gemeinsam mit seiner Community an dem kommenden MMO Outer Ring. Das besondere daran? Es wird NFT’s und Blockchain enthalten, um SpielerInnen ein einzigartiges Gameplay-Gefühl zu vermitteln.

Ein ganzes Universum liegt euch zu Füßen. In dem kommenden F2P-MMO entscheidet ihr wohin eure Reise geht. Ob ihr euch im Weltraum epischen Schlachten anschließt, lieber Items sammelt und craftet oder lange, verworrene Dungeons unsicher macht, Outer Ring bietet euch sämtliche Freiheiten. Jede Person innerhalb dieser riesigen Welt wird die Möglichkeit haben ein kleines Fleckchen Land zu besitzen und darauf etwas zu errichten.

Quelle: Nexxyo Labs

Wer will, kann in Outer Ring sogar selbst Geld verdienen, indem man NFT’s generiert. Im Spiel werden zwei Arten von Tokens verwendet, die als Währungen dienen. Exocredits (EXO) werden als in-Game-Währung benutzt, während Galactic Quadrants (GQ) zum Handel über das Spiel hinaus genutzt werden. Je mehr GQs jemand besitzt, desto mehr Einfluss hat er auf die Welt des MMO. Damit greift Nexxyo Labs einen immer stärker werdenden Trend im Gaming-Bereich auf. Mehr und mehr Gamer sind an den vielen Einsatzmöglichkeiten von Blockchain interessiert und wollen mehr Chancen in diesem Gebiet ergründen.

Wenn ihr also auch Blockchain und dem gemeinsamen Community-Building interessiert seid, könnte Outer Ring genau das richtige für euch sein. Zur Zeit befindet sich das Game noch in der Beta-Phase, doch ein Release ist bereits in diesem Sommer geplant. Weitere Infos zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Website. Wie Valve über das Format denkt, erfahrt ihr hier.