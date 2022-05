Apex Legends startet in wenigen Tagen in seine neue Saison Errettung. Da darf natürlich auch eine neue Legende nicht fehlen. In einem Trailer stellt Respawn den Helden Newcastle genauer vor.

Ein heldenhafter Verteidiger stärkt euch in der neuen Saison von Apex Legends den Rücken. In kniffligen Situationen wird Newcastle durch seine besonderen Fähigkeiten zu einem echten Lebensretter. Seine Taktikfähigkeit besteht aus einem mobilen Schild, der durch eine fliegende Drohne aktiviert wird. Auch wenn eure Feinde euch umzingeln, werdet ihr mit dieser Fähigkeit einige Meter gutmachen können.

Ein weiterer Schild spielt auch bei seiner passiven Fähigkeit Verwundetenbergung eine Rolle. Ausgeschaltete Verbündete können während der Wiederbelebung in Sicherheit gezogen werden. Ein Schild beschützt Newcaslte und den Teammate während dieser Aktion.

Die Ultimative Fähigkeit von Newcastle besteht aus der Burgmauer. Indem der Held springt und mit großer Wucht landet, kann er eine befestigte Stellung erzeugen.

Die 13. Saison von Apex Legends hält allerdings noch eine Menge mehr bereit. Neben dem neuen Battlepass erwartet euch auch ein neues Ranglisten-Update. Dieses bietet euch dank präziserer Fähigkeitsstränge einen besseren Wettkampf. Außerdem fördert das neue Update Teamwork durch lohnenswerte Siege.

Zu guter Letzt erwartet euch auch ein Update der Stumpunkt-Map. Neben dem POI Tote Bestie erwartet euch auch die Kartenerweiterung IMC-Arsenale. Findet dazu mehr in der Übersicht heraus.

