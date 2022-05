Please enable JavaScript



Bethesda hat am heutigen Nachmittag bekannt gegeben, dass sowohl Starfield als auch Redfall nicht mehr in diesem Jahr erscheinen werden. Leider steht ein genauer Release-Zeitraum noch nicht fest. Explizite Gründe nennt das Unternehmen nicht.

Eigentlich hätte Weltraum-Adventure Startfield am 11. November erscheinen sollen. Auch der Release des Koop-Shooters Redfall war auf den Herbst diesen Jahres angesetzt. Nun teilt Bethesda mit, dass keines der beiden Spiele in der zweiten Jahreshälfte erscheinen werden. Stattdessen sollen die beiden Spiele in der ersten Jahreshälfte von 2023 erscheinen. In dem Post, mit dem sich Bethesda an seine Community richtet, bedankt sich das Unternehmen für die Begeisterung an den beiden Spielen und freut sich darauf, bald mehr zu dem Spiel zeigen zu können.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Nur vage erklärt Bethesda, warum man sich für eine Release-Verschiebung der beiden Titel ausgesprochen hat. In der Mitteilung heißt es lediglich, dass sowohl Arkane Austin als auch Bethesda Game Studios mit Eifer an den Spielen arbeiteten und man der Community die bestmögliche Version der Titel liefern wolle.

Während wir euch bereits eine Menge zu Starfield berichtet haben, wollen wir kurz auf den Koop-Shooter Redfall von Arkane Austin eingehen. Dieser ist bereits im Sommer letzten Jahres angekündigt worden. Die Stadt Redfall in Massachusets wird von Vampiren überrannt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die gewöhnlichen Blutsauger, die man aus Horrorgeschichten kennt. Diese Monster sind das Resultat schauriger Experimente und sie werden nicht eher ruhen, bis sie die Stadt auf ihren letzten Tropfen ausgesogen haben. Da kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt allein oder gemeinsam im Vierer-Koop Jagd auf diese monströsen Gestalten machen und ihren finsteren Machenschaften Einhalt gebieten.

Starfield und Redfall erscheinen im nächsten Jahr für PC und Xbox Series X|S. Beide Spiele werden vom Tag 1 im Xbox Game Pass erhältlich sein.