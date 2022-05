Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

The Last of Us gehört zu den besten Playstation Exklusiv-Titeln der Geschichte. Ursprünglich 2013 für die PS3 veröffentlicht, folgte 2014 eine Remastered-Version für die PlayStation 4. Zuletzt erschien 2020, als letztes großes Highlight der PS4 Ära, die Fortsetzung The Last of Us Part 2. Nun häufen sich Gerüchte, dass ein The Last of Us PS5 Remake in der Mache sei und noch dieses Jahr erscheinen soll.

Gibt es mit dem The Last of Us Remake eine Neuauflage von Ellies und Joels Abenteuer auf der PS5?

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wie Branchen-Insider Jeff Grubb im Podcast „Kinda Funny Gamescast“ verlauten ließ, erwartet uns das The Last of Us Remake wohl zur Ferienzeit diesen Winter. Zuvor hatte bereits das Nachrichtenportal Bloomberg drüber berichtet, dass ein Remake des Action-Adventures im postapokalyptischen Setting in Arbeit sei und für die aktuelle Sony Konsole Playstation 5 kommen soll.

Die Entwicklung sollen dabei Naughty Dog-Veteranen selbst übernehmen, die zurzeit auch an einem The Last of Us Part Multiplayer Modus arbeiten. Gut möglich, dass wir auf der baldigen Playstation State of Play, nicht nur Neuigkeiten über God of War Ragnarök, sondern auch ein The Last of Us Remake erhalten werden. Ein weiterer Bomben-Titel wurde mit Hogwarts Legacy bereits für dieses Jahr bestätigt. Jeff Grubb ist zumindest zuversichtlich, dass wir nicht mehr lange bis zu einer offiziellen Ankündigung und dem baldigen Release warten müssen.