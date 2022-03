Please enable JavaScript



Während manche Spiele wie Battlefield 2042 komplett auf sie verzichten, zeigen Titel wie Marvel’s Guardian’s of the Galaxy, dass sie immer noch benötigt werden. Die Rede ist von Singleplayer-Spielen ohne Multiplayer-Möglichkeiten, ohne Pay-to-win-Features. Auch Hogwarts Legacy zeigt sich diesem altbekannten Muster treu und gibt im FAQ-Bereich der Website an, auf beides verzichten zu wollen.

Multiplayer und Mikrotransaktionen, die beiden goldenen M’s des modernen Gamings. Zwar mag es für einige kein großes Problem darstellen, doch andere sind sichtlich genervt davon. Publisher wie EA reizen diesen modernen Trend seit einiger Zeit bis aufs Äußerste aus, was wiederum die Fans frustriert. Wo sind die Zeiten hin, in denen wir einfach spielen konnten und nicht haushohe Paywalls erklimmen mussten? Warner Bros. Games und Avalanche geben entnervten Fans mit Hogwarts Legacy Entwarnung.

Wie man der offiziellen Website entnehmen kann, wird es in Hogwarts Legacy keine Form von in-Game-Einkäufen geben. Potterheads können also beruhigt die Welt erkunden und müssen sich keine Sorge um ihr Konto machen.

Der nächste Punkt im FAQ bestätigt, dass es im Open World-RPG weder Online- noch Koop-Modi geben wird. Diese Entscheidung ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen kennen wir wohl alle genug toxische Communities, die uns den Spielspaß im Online-Modus ganz schön versauen können. Zum anderen wäre es natürlich eine schöne Erfahrung gewesen, Hogwarts gemeinsam mit den eigenen Freunden zu erkunden.

Aber was nicht ist, kann ja Post-Launch noch werden. In einem so gewaltigen Spiel wie Hogwarts Legacy werden wir wahrscheinlich auch ohne RL-Freunde genug zutun haben. Außerdem bestätigte Warner Bros. Games in dem kürzlich abgehaltenen State of Play, dass wir uns einige in-Game-Freunde anlachen werden können.

Hogwarts Legacy wird im Winter 2022 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich sein. Weitere Einblicke ins Setting erhaltet ihr in unserer Zusammenfassung des State of Play.