Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Warner Bros. Games

Avalanche und Warner Bros. Games haben uns am heutigen Abend einen ersten Einblick in die Welt von Hogwarts Legacy gewährt. Was sollen wir sagen? Es ist genau das, worauf Fans weltweit seit 20 Jahren gewartet haben. Erkundet bereits bekannte und völlig neue Orte, während ihr selbst Teil eurer liebsten Geschichte werdet.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mit dem Hogwarts des 20. Jahrhunderts sind die Fans bereits bestens vertraut. Vorgaben sind bereits zur Fülle gegeben worden. Nun wird es Zeit, dass sie ihre eigene Geschichte schreiben in Hogwarts Legacy. Zu Beginn des Spiels erstellt ihr eure eigene Hexe oder euren eigenen Zauberer. Im Anschluss darauf werdet ihr einem Haus zugeordnet und startet in euer erstes Schuljahr… als Fünftklässler. Als ob damit nicht genug wäre, verfügt ihr über uralte Magie, die sogar eure Professoren ins Staunen versetzt.

Doch natürlich wollen böse Mächte sich diese Fähigkeiten zu eigen machen. Dunkle Hexen und Zauberer scheinen mit Kobolden eine brüchige Allianz geschmiedet zu haben, um die Welt der Magie zu vernichten. Nur ihr allein mit euren beeindruckenden Fähigkeiten seid in der Lage diese Bösewichte aufzuhalten.

Unterricht, Freunde treffen und Erkundungstouren – Der Alltag

Aber bevor ihr dieser Aufgabe wirklich gewachsen seid, müsst ihr erstmal in eurem Alltag als Schüler zurecht kommen. In Hogwarts Legacy werdet ihr an vertrauten Kursen wie Zaubertränke, Kräuterkunde und Pflege Magischer Geschöpfe teilnehmen. Doch eure Mitschüler und Professoren werdet ihr erst im weiteren Spielverlauf richtig kennenlernen. Um mit euren Klassenkameraden mithalten zu können, müsst ihr auch außerhalb des Unterrichts einige Zusatzaufgaben erledigen.

Wenn ihr gerade nicht am Lernen seid, könnt ihr Freundschaften mit anderen Hexen und Zauberern verschiedener Häuser knüpfen. Je weiter ihr die Beziehungen pflegt, desto mehr werdet ihr über die Hintergrundgeschichten eurer Freunde erfahren.

Quelle: Warner Bros. Games

Spürnasen und Neugierige kommen in Hogwarts Legacy ebenfalls auf ihre Kosten. Denn sowohl die Schule als auch ihr Umland beherbergen eine Menge Dungeons, mysteriöse Gänge und geheime Verliese. Darüber hinaus erwartet euch im Umland von Hogwarts eine lebendige Open World. Magische Tierwesen, dunkle Hexen und Zauberer, aber auch freundliche Händler warten darauf eure Bekanntschaft zu machen.

Die RPG-Elemente von Hogwarts Legacy

Im weiteren Spielverlauf werdet ihr verschiedene Möglichkeiten erhalten, um eure Fähigkeiten und Talente aufzuleveln. Lootet, kauft und craftet nützliche Gegenstände, die euch in unterschiedlichen Situationen unterstützen können. In Duellen könnt ihr zum Beispiel neu gelernte Zaubersprüche und Flüche nutzen. Außerdem könnt ihr verstärkende Tränke zu euch nehmen oder Pflanzen als kleine Helfer einsetzen. Welche Talente ihr wie ausbildet, liegt dabei ganz an euch. Passt euren Helden ganz eurem Spielstil an.

Quelle: Warner Bros. Games

Damit ihr euer nächstes Abenteuer gut vorbereitet beginnen könnt, steht euch der Raum der Wünsche zur Verfügung. Dort könnt ihr verschiedene Tränke brauen, Pflanzen aussähen und sogar Magische Tierwesen halten. Richtet den Raum nach euren Vorlieben ein und findet unzählige Möglichkeiten, euer Gameplay zu verbessern.

Wenn ihr gerade nichts Passendes zur Hand habt, könnt ihr dem benachbarten Dorf Hogsmeade einen Besuch abstatten. Dort könnt ihr nützliche Gegenstände käuflich erwerben, aber auch auf Dunkle Zauberer stoßen. Doch dank der großen Freiheiten, die euch Hogwarts Legacy in Duellen bietet, könnt ihr sogar eure Umgebung mit einbeziehen, um eure Gegner zur Schnecke zu machen.

Quelle: Warner Bros. Games

Hogwarts Legacy scheint Potterheads das ultimative Hogwarts-Erlebnis zu bieten, von denen sie bereits als kleine Kinder geträumt zu haben. Wir freuen uns darauf, wenn das Open World-RPG zu den Feiertagen seine Pforten öffnet.