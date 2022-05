Please enable JavaScript



Seit fast einem Jahr ist Chivalry 2 nun erhältlich. Doch wer am PC spielt, konnte seine mittelalterlichen Schlachten bisher nur über den Epic Games Store bestreiten. Das soll sich nun bald ändern. Fast ein Jahr nach dem offiziellen Release erscheint der gefeierte Multiplayer-Titel auf Steam. Um diese Eroberung zu feiern, erscheint am gleichen Tag das bisher größte Update Tenosian Invasion.

Schärft eure Klingen und spannt die Armbrüste. Chivalry 2 kommt am 12. Juni zu Steam. Wer sich den den mittelalterlichen Multiplayer über den Valve-Store zulegt, erhält direkt alle bisher veröffentlichten Updates. Dazu gehört auch die kommende, bisher größte Herausforderung aus dem Hause Torn Banner. Tenosian Invasion bietet euch nicht nur die Tenosians als neue Fraktion. Euch erwarten auch neue Team Deathmatch-Maps, neue Waffen und neue Skins. Darüber hinaus ermöglicht euch das neue Update den berittenen Kampf sowie Crossplay.

In Tenosian Invasion erwarten euch gleich vier neue Maps. Zwei davon sind als Team Objective Maps ausgelegt, währen die anderen beiden die oben angekündigten Team Deathmatch-Maps darstellen. In The Breach of Baudwyn durchbrechen die Tenosians die Belagerungsausrüstung der Masons. Ein umgekehrtes Szenario, in dem die Masons eine Stadt der Tenosians überfallen, erwartet euch in The Razing of Askandir. The Charge of Wardenglade bietet euch ein klassisches, offenes Feld mit einer Kavallerieerweiterung, während euch in Desert eine Schlacht außerhalb von Baudwyn in tiefer Nacht erwartet.

Tenosian Invasion erscheint am 12. Juni auf allen verfügbaren Plattformen. Wir stellen euch in einem weiteren Beitrag die Erweiterung House Aberfell genauer vor.