Ihr habt nach dem Basisspiel Appetit auf mehr? Dann freut euch auf den neuen DLC von Tiny Tina’s Wonderlands – Schlemmer-Scharade! Der zweite Teil des Season Pass ist ab sofort auf allen verfügbaren Plattformen erhältlich und lässt euch gegen eine mächtige Hexe ins Gefecht ziehen.

Nachdem ihr euch bereits mit Vespers erstem Spiegel der Mysterien in Coiled Captors auseinander gesetzt habt, ist es Zeit für die nächste Herausforderung. In dem zweiten DLC von Tiny Tina’s Wonderlands setzt euch die Sandhexe Imelda zu, die dank ihres neuen Tranks nicht nur immensen Hunger bekommt. Ihre Kräfte sind auch um ein Vielfaches angewachsen. Taucht mit Schlemmer-Scharade in einen herausfordernden Dungeon voller Gegner ein und macht höherstufige Beute.

Wöchentliche Herausforderungen in Schlemmer-Scharade

In den nächsten Wochen stellt euch Schlemmer-Scharade vor eine wiederkehrende Herausforderung. Denn die Hexe Imelda wird jede Woche einen neuen Trank brauen, mit dem sie sich ein noch gefräßigeres und noch gefährlicheres Monster verwandelt. Doch wer sich der Herausforderung stellt, wird mit legendären Ausrüstungsgegenständen belohnt. Zu den folgenden Zeiten könnt ihr euch Imelda stellen.

1. Form: 19. Mai, 18:30 Uhr

Belohnung: Legendärer Zauber Knoblauchfahne & legendärer Ring Edelstaun



Belohnung: Legendäre Nahkampfwaffe Zuckerbrot und Peitsche & legendärer Schutz Lich-Augur



Belohnung: Legendärer Bolzenhieb-Zauber & legendäre Ansteckende Kettenrüstung



Belohnung: Zwei legendäre Schusswaffen & legendäres Amulett Stacheladler





Wenn ihr das Übel bei der Wurzel packen möchtet, schaut doch bei Vesper im Traumschleier-Ausblick vorbei. Dort bewahrt sie ihre Spiel der Mysterien auf. Allerdings befinden sich bei Vesper noch eine Reihe von Feinden, die ein Grundlevel von 13 befinden. Dieses passt sich allerdings dem Level eurer Schicksalsbringer an, weshalb sich ein regelmäßiges Wiedersehen lohnt. Steigt allerdings nie unvorbereitet in die Spiegel der Mysterien. Denn sterbt ihr in ihnen, müsst ihr nochmal am Anfang der Quest beginnen. Mehr zum Thema findet ihr hier.