Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Amazon Games

Seit dreieinhalb Monaten könnt ihr schon die Welt von Lost Ark unsicher machen. Nun haben Amazon Games und Smilegate RPG die Roadmap für Juni und Juli enthüllt. Euch erwarten nicht nur neue Klasssen, sondern auch Dungeons, Raids und neue kosmetische Items.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Von einem Sommerloch kann in den kommenden Monaten bei Lost Ark keine Rede sein. Denn Smilegate RPG und Amazon Games haben eine Menge neue Features für euch geplant. In einem Blogpost stellen sie die Roadmap für Juni und Juli vor.

In diesem Monat erwartet euch unter anderem Legions-Raid Vykas, der mit bis zu acht Spielern in normal und schwierig bestritten werden kann. Den neuen Wächter-Raid Kungelanium könnt ihr allein oder mit zu drei Helden angehen. Der Einzelspieler-Dungeon Thronspitze erwartet euch mit 50 Stockwerken und einem Zeitlimit. Zu guter Letzt könnt ihr Yozs Krug im Shop käuflich erwerben. Mit diesem Verbrauchsgegenstand könnt ihr auf eine Reihe neuer legendärer und epischer Skins zugreifen.

Die Arkanistin Quelle: offizieller Blogpost

Aber auch der Juli hält einige neue Features in Lost Ark bereit. Wie aus dem Blogeintrag hervor geht, sollen alle zwei Monate neue Fortgeschrittenen Klassen erscheinen. Den Anfang macht die neue Magierklasse, die Arkanistin. Sie verwendet besondere Karten und kann in verschiedensten Situationen eingesetzt werden. Außerdem können wagemutige Helden Valtans Legions-Raid nun im Schwierigkeitsgrad „Höllisch“ bestreiten. Seid ihr in diesem Raid erfolgreich, belohnt euch Inferno mit Titeln, Erfolgen und Festungsgebäuden. Zu guter Letzt könnt ihr ab Juli in den wöchentlichen Abgrund-Dungeon-Herausforderungen euer Können unter Beweis stellen. Diese könnt pro Kader allerdings nur einmal in der Woche spielen. Zieht also gut vorbereitet in den Kampf.

Lost Ark ist seit dem 11. Februar 2022 via Steam erhältlich. Seitdem gehört das kostenlose MMORPG zu einem der beliebtesten Games des Gaming-Stores. Mehr zum Thema findet ihr hier.