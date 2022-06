Please enable JavaScript



Seit dem Release von Battlefield 2042 fokussierten sich DICE und EA nur auf Verbesserungen des umstrittenen Shooters. Nun folgen endlich erste neue Inhalte in Form der Season 1: Zero Hour. In einem kürzlich veröffentlichten Video zeigen Entwickler und Publisher, was auf die Fans zukommt.

Seit dem Release von Battlefield 204 sind sich viele Fans sicher, dass es sich dabei um das schlechteste Battlefield aller Zeiten handelt. Auch die größtenteils negativen Bewertungen auf Steam zeichnen davon ein eindeutiges Bild. Dennoch versuchen DICE und EA den angeschlagenen Titel noch immer zu retten. Am heutigen Nachmittag stellten Entwickler und Publisher die Inhalte der Season 1 Zero Hour vor. Wir nennen euch alle wichtigen Inhalte der kommenden Season.

Anderthalb Minuten, länger dauerte der Trailer zur Battlefield 2042 Season 1: Zero Hour nicht. Darin zu sehen war allerdings einiges an Action, zum Beispiel in Form der neuen Map Kontakt. Diese befindet sich in den kanadischen Rocky Mountains und wird Spielende zum Krieg in die Vertikale führen. Sowohl das Plateau, als auch eine im Felsen eingehauene Basis geben eine Menge Freiraum, um seinen Gegnern auf die Pelle zu rücken.

Hinzu kommt der neue Battlepass, der 100 neue Gegenstände liefert. Für alle zugänglich wird die neue Armbrust Ghostmaker R10 und das BSV-M-Scharfschützengewehr sein. Hinzu kommt der Rauchgranatenwerfer und die Tarnkappenhelikopter RAH-68 Huron und YG-99 Hannibal.

Zu guter Letzt stellt die Season 1: Zero Hour noch die polnische Panzerjägerin Ewelina Lis als neue Spezialistin vor. Nachdem sie feindliche Fahrzeuge mit ihrem automatischen Radar aufgesucht hat, kann sie mit Hilfe ihrer G-84 TGM zerstören. Dieser Rocket Launcher zerstört sämtliche Fahrzeuge zu Land als auch in der Luft.

Ab dem 9. Juni startet Zero Hour auf allen verfügbaren Plattformen.