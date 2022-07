Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Devolver Digital

Massive Monster und Devolver Digital haben einen neuen Deep Dive-Trailer von Cult of the Lamb veröffentlicht. Dieser zeigt euch, wie auch ihr spielend Leicht zum Kultführer werden könnt.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ihr wollt euch in diesem Sommer auch in weiche Wolle und dämonische Schatten hüllen? Dann ist Cult of the Lamb genau das richtige Game für euch! Der neuste Trailer zeigt euch, wie ihr eure Gemeinde vergrößert, sie bei Laune haltet und wie wie mit den Ungläubigen in euern Reihen verfahren könnt. Wie der Trailer zeigt, spielen Ressourcen-Verwaltung und die Erweiterung eures Kultterritoriums eine entscheidende Rolle.

Quelle: Devolver Digital

In Cult of the Lamb spielt ihr ein unscheinbares Schäfchen, das von einem mysteriösen Fremden gerettet worden ist. Nun führt es den Willen dieses Fremden auf Erden aus und gründet ihm zu Ehren einen Kult. Daher gilt es, andere, nichtsahnende Tiere zu bekehren, gegen falsche Priester in den Kampf zu ziehen und sich gebührend um die treuen Kultmitglieder zu kümmern. Je mächtiger euer Kult wird, desto mehr Erweiterungen könnt ihr freischalten, sodass eure Gemeinde zur mächtigsten des gesamten Waldes wird!

Ab dem 11. August könnt ihr selbst zum Kultführer auf PC, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation. Mehr zum schaurig-schrulligen Kultspiel haben wir in einem weiteren Beitrag für euch. Vorbestellungen könnt ihr ab sofort auf der offiziellen Website tätigen.