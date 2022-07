Santa Monica Studio und PlayStation präsentieren einen neuen Trailer zu God of War Ragnarök und geben damit das langersehnte Release-Datum des Spiels bekannt. Im Herbst diesen Jahres ist es endlich soweit.

Nachdem die Fans ihrem Ärger in der letzten Woche über ein nicht veröffentlichtes Release-Datum Luft gemacht haben, sollte die Freude nun umso größer sein. PlayStation und Santa Monica Studio haben soeben überraschend einen Reveal-Trailer von God of War Ragnarök veröffentlicht und das Release-Datum auf den 9. November 2022 festgelegt. In zwei Monaten brechen Vater und Sohn also zu ihrem finalen Kampf gegen die nordischen Götter und das Ende der Welt auf.

In dem neuen Trailer von God of War Ragnarök sehen wir Vater und Sohn Seite an Seite gegen eine Schar von Monstern kämpfen. In der finalen Einstellung erblicken wir sogar den gewaltigen Wolf Fenrir, der nach nordischem Glauben zum Ende der Welt erscheint. Kratos und Atreus sprechen währenddessen abwechselnd folgenden Satz:

Wenn du an deinem schwächsten Punkt angekommen bist und Angst und Zweifel eine Bürde sind, die zu schwer zu ertragen ist, dann erinnere dich: Du bist nicht allein.

Wir können es schon jetzt kaum erwarten, gemeinsam mit Kratos und Atreus diese Reise anzutreten. Mehr zu God of War Ragnarök findet ihr im PlayStation Store und in unserer Übersicht.