Owlcat Games hat am gestrigen Nachmittag das lang ersehnte Release-Datum der Pathfinder: Wrath of the Righteous Konsolen-Edition enthüllt. Damit einhergehend präsentiere man auch Setting und Veröffentlichungsdatum des kommenden Premium DLCs.

Wer Pathfinder: Wrath of the Righteous auf der Konsole zocken möchte, kommt bald auf seine Kosten. Entwickler Owlcat Games hat den Release-Termin für den 29. September diesen Jahres festgesetzt. Während PlayStation- und Xbox-Gamer sowohl physische als auch digitale Editionen erhältlich sein werden, werden Gamer an der Nintendo Switch lediglich eine digitale Version des Fantasy-RPGs erwerben können.

Davon abgesehen kündigte Owlcat Games den nächsten DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous an. The Treasure of the Midnight Isles erscheint am 11. August als dritter Premium DLC des Titels. In dieser Erweiterung stecht ihr auf einem verfluchten Schiff in See und reist zu den Mitternachtsinseln, wo unbekannte Schätze und fürchterliche Schrecken auf euch warten. Während eurer Reise erkundet ihr ein weitläufiges Gebiet und könnt verschiedene Konstellationen eurer Heldengruppe ausprobieren.

Das rogue-like Gameplay hält die Möglichkeit eines kompletten Wipeouts eurer Gruppe offen. Sollte das passieren, kann der erlange Fortschritt beim erneuten Spielen trotzdem hilfreich sein.

Im DLC erwarten euch neue Feinde, aber auch neue hilfreiche Ausrüstungsgegenstände wie magische Waffen, Tränke und Schriftrollen. Außerdem können sie das Mysterium über ihr verfluchtes Schiff aufklären und einen gewaltigen Schatz auf ihrer Reise bergen.

Der zweite Pathfinder DLC: Through the Ashes

Aktuell ist Pathfinder: Wrath of the the Righteous ausschließlich für PC via Steam, Epic Games Store und GOG erhältlich. Weitere Infos zum RPG findet ihr in unserer Übersicht.