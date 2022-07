In einem Interview spricht Glen Schofield, CEO von Striking Distance Studios, über den Entwicklungsprozess von The Callisto Protocol. Während des Gesprächs können wir außerdem neues Gameplay-Material des kommenden Horror-Games bestaunen.

Glen Schofield kennen die meisten wohl für seine Arbeit an Dead Space. Vor einiger Zeit meldete er sich mit den frisch gegründeten Striking Distance Studios zurück und präsentierte bereits während The Game Awards 2020 den kommenden Titel The Callisto Protocol, der noch im Laufe diesen Jahres erscheinen soll. Wie er auf die Idee zu diesem Survival-Horror-Game kam, verrät er in einem Interview mit Game Informer. Dort erklärt er, dass er nach seiner Zeit bei Activision einige Zeit Urlaub in der Wüste gemacht habe. Dort habe er einfach nur einige Zeichnungen angefertigt und zu diesen schließlich eine Geschichte gestaltet. Später hatte er sich mit seinen Autoren zusammengesetzt und die finale Handlung zu dem Spiel entworfen.

Im Jahr 2320 befindet sich Jacob Lee im Schwarzstahlgefängnis auf dem Jupitermond Callisto. Plötzlich bricht im Gefängnis Chaos aus, als eine mysteriöse Infektionen sich ausbreitet und sämtliche Insassen sowie Wärter in die sogenannten Biophagen verwandelt. Jetzt liegt es an Jacob Ressourcen und Waffen zu sammeln, um sich gegen die schaurigen Monster zur Wehr zu setzen. Während er einen Weg aus diesem Alptraum sucht, sammelt er gleichzeitig Hinweise zu den Ereignissen, die zu diesem katastrophalen Ausbruch geführt haben. Dabei stößt er immer wieder auf die United Jupiter Company.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für PC, PlayStation und Xbox. Weitere Infos zum Setting erhaltet ihr auf der offiziellen Website. Dort könnt ihr den Titel ebenfalls vorbestellen. In einem weiteren Beitrag zeigen wir euch die Präsentation während des letzten State of Play.