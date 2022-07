Please enable JavaScript play-rounded-fill



Viele von euch werden das Problem kennen: der Download des neuen Lieblings-Games könnte beginnen, wenn der Speicher auf der Konsole noch ausreichen würde. Bevor man sich von einem anderen Game trennen muss, sollte man sich einfach eine externe Festplatte zulegen.

Neben dem Vorteil, dass man seinen Speicher erweitert, können diese Platten auch noch extrem cool aussehen, wie die Horizon Forbidden West – Limited Edition Platte von Seagate beweist. Diese ist in zwei Ausführungen mit 2TB bzw. 5TB für PS4 und PS5 erhältlich.

Diese offiziellen HDD-Sammlerstücke sind augenscheinlich von der Open-World in Horizon Forbidden West inspiriert. Das Design der Limited Edition Game Drive zeigt Aloy, die starke und geheimnisvolle Heldin aus dem Spiel. Zudem ist die Festplatte mit einer eigens für PlayStation-Konsolen entwickelten Firmware ausgestattet, was die Game Drive direkt einsatzbereit für PS5 und PS4 macht.

Dank einfacher Plug-and-Play-Installation kann es direkt losgehen.

Das 2-TB-Modell bietet Platz für mindestens 30 PS5-Spiele oder 50 PS4-Spiele, das 5-TB-Modell hingegen bietet Platz für sogar mindestens 60 PS5-Spiele oder 100 PS4-Spiele!

Auf der folgenden Grafik könnt ihr euch die verschiedenen Specs nochmal genauer ansehen:

Auch wenn sich die Game Drives sowohl für PS4 als auch für PS5 eignen, so ist der Nutzen bei der PS4 deutlich höher, was aber NICHT an Seagate, sondern an der Beschaffenheit der PS5 liegt. Während die PS4 auch Games von einer externen Platte abspielt, müssen PS5 Games auf dem internen Speicher installiert sein, was ein Kopieren der Daten auf die Konsole voraussetzt.

Falls ihr keine Playstation besitzt und auf der Suche nach Speichererweiterung für die Xbox seid, könnte euch die Limitierte „THE LAST OF US PART II“ Seagate Game Drive interessieren! Auch im Bereich externe Festplatten für PCs hat Seagate einiges zu bieten!