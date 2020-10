Wenn ich früher gefragt wurde, welchen Festplattenhersteller ich empfehlen kann, fiel bei meiner Auswahl immer der Name Seagate. Die Speichermedien von Seagate standen früher wie heute für Zuverlässigkeit und Qualität zu einem fairen Preis. Die Firma Seagate Technology ist das älteste und größte Unternehmen der unabhängigen Festplattenhersteller. Gegründet 1979 in Irland, ist Seagate bis heute zu einem Gigant mit über 45.000 Mitarbeiter erwachsen, die u.a. in der Hauptzentrale im sonnigen Kalifornien arbeiten.

The Last of Us II

Einen guten Namen konnte sich Seagate ebenfalls mit der Sparte “Festplatten für Konsolen” erarbeiten. Mit den für die Konsole erhältlichen Game Drives legt Seagate aber noch einen drauf und präsentiert seine Festplatten-Generation in tollen limitierten Game Brands. Gamers.de durfte sich zwei Exemplare zur Ansicht sichern. Das Beste daran: Nach unserem Test werden wir die beiden limitierten Platten an die Gamers.de Community verlosen! Also tragt euch schon jetzt ein, damit ihr das Gewinnspiel nicht verpasst!

Seagate greift bewusst die aktuellen Game Hypes auf und präsentiert das limitierte Game Drive im Design von “The Last of US II” für die Playstation. In einem sehr edlen schwarzen Case, gebrandet mit der Protagonistin Ellie und ihrem berühmten Tattoo, prangt der Name des Spiels in großen Blockbuchstaben auf der Vorderseite. Im Inneren des Gehäuses ist eine flotte 2TB HDD verbaut. Die 2 TB Version reicht für rund 50 Spiele. Sollte das noch nicht reichen, kann man diese Version auch als 4TB auswählen. Ihr wisst ja, Games kann man nie genug haben…

Ob man nun die 2 TB- oder 4 TB-Version benötigt ist abhängig vom Budget und wie viele Spiele oder andere Dinge man damit abrufen möchte.

Tipp von uns: Passend zu dem Game Drive ist die PS4 im Brand von “The Last of US II” im regulären Handel erhältlich.

Wer das Spiel liebt, kauft sich selbstredend auch das passende Zubehör dazu. Wenn ihr euch noch weitere Infos zu “The Last of US II” anschauen möchtet, haben wir für euch einige Links zusammengefasst. Dort findet ihr schnell den passenden Stuff zum Thema:



Auf der nächsten Seite gehts weiter mit der Cyberpunk Version…