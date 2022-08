Please enable JavaScript play-rounded-fill



Techland stellt das neuste Kapitel von Dying Light 2: Stay Human vor. Neben den kommenden Inhalten von Huntress and a Hag geht das Studio auch auf die weiteren Post-Launch-Pläne des Horror-Survival-Games ein.

Ganze sieben Jahre wurde der Vorgänger nach seinem Release noch mit Post-Launch-Content versorgt. Bis zu 7.5 Millionen Community-Mitglieder konnten sich an diesen Updates erfreuen.

Ähnliches plant Techland nun auch für Dying Light 2. Wie Senior Brand Managerin Anna Kubica und Game Designer Karol Langier in der neuen Episode von At the Fish Eye enthüllen, soll das Game noch mindestens fünf weitere Jahre mit neuem Content gefüttert werden. Hier kommen die Kapitel ins Spiel. Nachdem bereits im Juni das erste unter dem Titel In the Footsteps of a Nightrunner veröffentlicht wurde, folgt nun in wenigen Wochen Huntress and a Hag.

In diesem Kapitel lernt ihr die neue Agentin Shen Xiu kennen, die auch als The Huntress bekannt ist. Auch wenn wir als SpielerInnen noch nichts über sie wissen, wird uns The Huntress mit besonderen Aufgaben versorgen. Im weiteren Verlauf des Augusts sollen neue Infos zu Missionen, Kopfgeldern, Gegnern und Waffen des kommenden Kapitels folgen. Wie Kubica und Langier bereits im Video andeuten, wird Shen Xiu wahrscheinlich keinen kurzen Gastauftritt haben. Stattdessen werden ihre Aufgaben und Belohnungen mit der weiteren Expansion von Dying Light 2 selbst weiter anwachsen.

So erfährt die Community ein sich stetig veränderte Spielwelt, in der es dennoch viele Konstanten gibt. Künftig sollen neue Kapitel in einem drei- bis viermonatigen Rhythmus erscheinen. So hat Techland genügend Zeit zur Vorbereitung, während die Community regelmäßig neue Upgrades erhält.

Seit Februar diesen Jahres ist Dying Light 2: Stay Human für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Seit dem Release des ersten DLC ist auch das Community-Netzwerk TechlandGG online. Wie ihr von dem Konzept profitiert, verraten wir euch in einem weiteren Beitrag.