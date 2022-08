Please enable JavaScript play-rounded-fill



In Cult of the Lamb müsst ihr nicht nur euren eigenen Kult am Laufenden halten. Ihr müsst auch gegen eure Feinde, die vier Bischöfe, in den Kampf ziehen. Wer sie sind und wie ihr euch auf die Schlacht gegen sie vorbereiten könnt, verrät euch der neue Trailer.

Es ist nicht leicht, das leitende Schaf eines Kults zu sein. Abgesehen von der Organisation, der Versorgung der Mitglieder und der Verbreitung des wahren Wortes, muss man sich auch mit frechen Kultgegnern auseinandersetzen. Doch zum Glück habt ihr einige Asse im Ärmel, um denen was entgegen zu setzen. Zum Beispiel könnt ihr Nahkampfwaffen wie Schwerter, Äxte und Dolche sammeln, um kleineren Feinden etwas entgegen zu setzen. Außerdem könnt ihr bei Clauneck Tarot-Karten auswählen, die euch zusätzliche Stärke verleihen. Zu guter Letzt besteht die Welt von Cult of the Lamb aus vier Landen. Diese könnt ihr nach Ressourcen und neuen Kultanhängern durchsuchen, die euch zusätzliche Stärke verleihen.

Diese vier Lande werden allerdings von den vier Bischöfen bewacht, den großen Widersachern von Cult of the Lamb. Leshy ist der jüngste der vier und befindet sich in Darkwood. Heket ist der Vorbote des Hungers und residiert in Anura. Pestilenz und Seuche sind die Aspekte von Kalamar, der in Anchordeep regiert. Wer den ältesten der vier Bischöfe finden möchte, sucht im Silk Cradle nach dem weisen Shamura. Besiegt ihr diese vier, könnt ihr endlich den Einen, der wartet, befreien und seine Macht auf die Welt niederregnen lassen.

Cult of the Lamb erscheint am 11. August für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Vorbestellungen könnt ihr auf der offiziellen Website tätigen. Schaut euch hier nochmal die Ankündigung an.