Massive Monster und Devolver Digital präsentieren ein neues Gameplay-Video von Cult of the Lamb. Darin erfahren wir mehr über die freundlichen Weggefährten, die euch beim Aufbau des Kults behilflich sind. Neben praktischen Gegenständen erwarten uns auch einige Mini-Games.

Einen Kult zu errichten ist ein hartes Stück Arbeit. Zum Glück gibt es Freunde, die einem bei diesem Schaffensprozess zur Seite stehen. Das neuste Gameplay-Video von Cult of the Lamb stellt euch gleich fünf von ihnen vor. Zuerst wäre da Rattau. Er wird euer Mentor in Sachen Kultgründung. Sobald das erledigt ist, könnt ihr zu einer Partie Knucklebones bei ihm vorbei schauen. Clauneck hingegen bietet euch Tarotkarten an, die euch mit nützlichen Perks ausstatten. Praktische Flüche und Waffen hält Kudaai für euch bereit. Bei jedem Besuch könnt ihr euch für eine von zwei neuen Ergänzungen entscheiden.

Wer Cult of the Lamb spielt, braucht natürlich auch Kultmitglieder! Mit diesen versorgt euch Helob, wenn er sie gerade nicht im Hunger selbst auffrisst. Zu guter Letzt wäre da noch der Fischer, der natürlich kein Fisch ist, sondern nur ein einfacher Mann. Wenn ihr für ihn Fische angelt, belohnt er euch mit heiß begehrten Talismanstücken.

Diese sind nur eine kleine Auswahl von den kunterbunten Figuren, auf die ihr während der Gründung eures Kults trefft. Eine Menge mehr erwarten euch, wenn Cult of the Lamb am 11. August für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheint. Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenommen und die Demo ist nach wie vor auf Steam spielbar.