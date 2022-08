Lange haben Fans auf offizielles Videomaterial zur HBO-Serie The Last of Us gewartet. Nun wurde dieser Wunsch endlich erfüllt. Ein erster Teaser lässt uns in die Atmosphäre eintauchen und zeigt die verschiedenen SchauspielerInnen in ihren Rollen.

In den letzten Monaten wurden bereits verschiedene inoffizielle Aufnahmen der Dreharbeiten von The Last of Us im Netz geteilt. Jetzt präsentiert HBO endlich einen offiziellen Teaser zur Serie. Erste dramatische Szenen zeigen uns bereits Joel (Pedro Pascal, The Mandalorian) und Ellie (Bella Ramsey, Game of Thrones) in verschiedenen Situationen. Außerdem zu sehen sind Bill (Nick Offerman, Parks and Recreation) und Sarah (Nico Parker, Reminiscence).

Das Vergleichsvideo einer Fan-Seite zeigt passend dazu, wie sehr sich die Produzenten an der Videospielvorlage orientiert haben.

Einen offiziellen Starttermin hat HBO zwar noch nicht bekannt gegeben. Aber Chief Content Officer Casey Bloys hat in einem Interview mit Deadline bestätigt, dass The Last of Us erst im nächsten Jahr über die Bildschirme flimmern wird.

Wie Fans in Deutschland die Serie streamen können werden, ist noch nicht bekannt. Wahrschlich wird die Serie ausschließlich für Sky-AbonnentInnen verfügbar sein, da HBO und Sky noch bis 2025 einen Exklusiv-Deal für Regionen wie Deutschland vereinbart haben.

