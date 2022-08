Zwischen all den großartigen Games der gestrigen Opening Night Live darf natürlich ein Titel nicht fehlen: The Callisto Protocol. In einem neuen Gameplay-Trailer führt uns Striking Distance Studios noch ein weiteres Mal vor Augen, wie blutig der geistige Nachfolger von Dead Space wird.

Bereits die Dead Space-Reihe hatte mit ihrem brutalen und blutigen Gameplay ein deutliches Zeichen in der Gaming-Szene gesetzt. Vor allem die Zerstückelung von Gegnern hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Erschaffer Glen Schofield ist nun CEO von Striking Distance Studios, das nun mit The Callisto Protocol einen geistigen Nachfolger der Reihe erschaffen hat. Wie Schofield in einem Interview während der Opening Night Live erklärt, spielt die Zerstückelung auch in dem kommenden Horror-Survival-Game eine große Rolle. Zum Beispiel haben eurer Gegner haben durch Mutationen Tentakel bekommen. Wenn ihr diese nicht rechtzeitig von ihnen trennt, werden diese zappelten Greifarme gegen euch eingesetzt.

Der Gameplay-Trailer von The Callisto Protocol zeigt euch außerdem einen neuen Ausrüstungsgegenstand. Mit einer Art Gravitationshandschuh könnt ihr Gegner an euch heranziehen und sie entweder gegen andere Gegenstände krachen lassen. Oder ihr verwendet sie als Schutzschilde gegen anderen Gegner.

Zu guter Letzt zeigt uns der Trailer, dass die Gefahr in The Callisto Protocol hinter jeder Ecke lauern kann. Ihr mögt vielleicht denken, dass ihr nach einem anstrengenden Fight kurz verschnaufen könnt. Doch wie das Video zeigt, reicht eine falsche Bewegung aus, um dem Protagonisten Jacob Lee ein jähes Ende zu bereiten.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für PC, PlayStation und Xbox. Mehr zum Horror-Survival-Game findet ihr in unserer Übersicht.