In einem Interview hatte sich der CTO von Striking Distance Studios zu den Post-Launch-Plänen von The Callisto Protocol geäußert. Außerdem hat CEO Glen Schofield eine Entschuldigung zu seinem Twitter-Post am Wochenende veröffentlicht.

Wie Mark James, der CTO von Striking Distance Studios, in einem Interview erklärt, wird The Callisto Protocol kein kurzweiliges Vergnügen. Es gibt Pläne, das Horror-Game ein gesamtes Jahr mit verschiedenen Modi und DLCs auszustatten. Darüber hinaus ist die Welt des Spiels recht offen gestaltet, sodass auch andere Geschichten erzählt werden können. Die Möglichkeit auf ein neues Franchise haben die Entwickler also ebenfalls offen gelassen.

Abgesehen von dem Update zu The Callisto Protocol gibt es auch Neuigkeiten zu dem Fauxpas, den sich Glen Schofield am Wochenende geleistet hat. Am Samstag hat der CEO von Striking Distance Studios einen Tweet abgesetzt, in dem er mit dem Crunch seiner MitarbeiterInnen prahlte. Dafür wurde der Dead Space-Schöpfer unter anderem von Bloomberg-Journalist Jason Schreier an den Pranger gestellt. Einige Stunden später postete Schofield seine Entschuldigung. Diese liest sich wie folgt:



Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mir die Menschen am Herzen liegen, mit denen ich zusammenarbeite. Vorhin habe ich getwittert, wie stolz ich auf die Anstrengungen und die Stunden bin, die das Team investiert. Das war falsch. Wir legen Wert auf Leidenschaft und Kreativität, nicht auf lange Arbeitszeiten. Es tut mir leid für das Team, dass ich so rübergekommen bin.

Es macht den Anschein, dass Schofield sich bei seinem vorigen Tweet lediglich in der Wortwahl vergriffen hat. Mit dem vorangegangenen Post wollte er lediglich die Leidenschaft seines Teams zu Ausdruck bringen. Wir wollen für seine MitarbeiterInnen hoffen, dass dies der Wahrheit entspricht.

