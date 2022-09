Seit Längerem wissen wir bereits, dass wir in God of War Ragnarök alle neun Welten bereisen werden. Einen Großteil von ihnen kennen wir bereits aus dem vorherigen Teil der Reihe. Wie Svartalfheim, das Zuhause der Zwerge, aussieht, erfahren wir in einem neuen Video.

Der große Weltenbaum Yggdrasil beherbergt die neun Welten. Sechs davon durften wir bereits kennenlernen. Asgard, Vanaheim und Svartalfheim werden wir zum ersten Mal in God of War Ragnarök betreten können. Ein neues Video von Game Informer zeigt uns, was Svartalfheim, die Heimat der Zwerge, für Kratos und Atreus bereit hält. Außerdem erfahren wir etwas über die möglichen Beförderungsmittel im Spiel.

Zwerge sind in so ziemlich allen Mythen und Märchen diejenigen, die sich aufs Ingenieurwesen und die Baukunst verstehen. Dies wird auch im Leveldesign von God of War Ragnarök deutlich. In Svartalfheim stoßt ihr unter anderem auf Bergwerke, Minengruben und künstliche Wasserstraßen, die euch dieses Können vor Augen führen.

Ein solches Labyrinth aus Mechanik ebnet natürlich den Weg für Rätsel, die eure Umgebung mit einbeziehen. Schwingt also die Leviathanaxt, um Geysire einzufrieren oder nutzt die Schicksalsklingen, um schwer erreichbare Hebel auszulösen. Aber auch Atreus kann „gebeten“ werden, einige Hebel in Gang zu setzen.

Die unterschiedlichen Wetter- und Umweltbedingungen der neuen Welten forcieren Kratos und Atreus dazu, ihre Fortbewegungsmöglichkeiten anzupassen. Während ihr in gemäßigten Breiten wie Svartalfheim mit dem Kanu reist, werdet ihr in eher frostigen Gebieten wohl mit dem Hundeschlitten vorlieb nehmen.

Damit einhergehend kommen die LeveldesignerInnen auch auf die bereits bekannten der neun Welten zu sprechen. Auch wenn wir Alfheim, Helheim, Jotunheim, Nifflheim und Muspelheim bereits bereist haben, werden wir in God of War Ragnarök ein völlig neues Gefühl beim Betreten der Welten bekommen.

Wir freuen uns auf diese neue Erfahrung und können deshalb den 9. November kaum abwarten. Weitere Infos zu God of War Ragnarök erhaltet ihr in unserer Übersicht. Vorbestellungen sind weiterhin möglich.