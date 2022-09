Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Warner Bros. Games

Warner Bros. Games hat ein Behind-the-Scenes-Video zu Gotham Knights veröffentlicht. In diesem sprechen die EntwicklerInnen über die Beziehungsdynamiken der Bat-Family und gehen auf das Character-Design der einzelnen Figuren ein.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Gotham Knights erzählt nicht nur die spannende Geschichte vierer Helden, die in die Fußstapfen ihrer Vaterfigur treten. Im Spiel geht es auch um Verlust, Trauma und die Bewältigung dieser schrecklichen Erlebnisse. Wie Dick, Barbara, Jason und Tim mit dem Tod von Bruce Wayne umgehen, könnt ihr im Belfry, dem Glockenturm von Gotham, erleben.

Die Knights verlassen zum Spielbeginn nämlich den düsteren Untergrund der Bat-Höhle und richten sich stattdessen in den luftigen Höhen des Glockenturms ein.

Hier erlebt ihr die Protagonisten, wenn sie nicht als Gotham Knights patrouillieren. Sie tragen Alltagsklamotten, gehen ihren Interessen nach und treten miteinander auf eine neue Weise in Kontakt. Das gestaltet sich anfangs etwas schwierig, da die älteren Mitglieder der Bat-Family bereits einige Zeit allein und nicht mehr im Team zusammen arbeiten. So kommt es regelmäßig zu Konflikten, zu deren Lösung unter anderem Alfred Pennyworth, einstiger Butler und Vaterfigur von Bruce Wayne, in Erscheinung tritt. Der betagte Herr hat steht auch der neuen Generation von Helden mit guten Ratschlägen und einem offenen Ohr zur Seite.

Wie sich die Beziehungen der Gotham Knights entfalten und wie sie als Team gemeinsam funktionieren, könnt ihr am 21. Oktober an PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erleben. Mehr zum Thema findet ihr in unserer Übersicht. Auf der offiziellen Website könnt ihr nach wie vor vorbestellen.