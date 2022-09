Die erste Season von Fall Guys war bereits ein kosmischer Erfolg. Die kommende Season 2 lässt euch im wahrsten Sinne des Wortes abheben und nach den Sternen greifen. Wir nennen euch die Highlights von Satelliten-Gerangel.

Irgendwann fasst uns alle Mal der Tatendrang, der uns dazu bringt, die Zelte im Bekannten abzubrechen und nach neuen Ufern Ausschau zu halten. So geht es auch unseren Stoplernauten, die in der neuen Season von Fall Guys ihren Heimatplaneten verlassen. In Season 2: Satelliten-Gerangel brechen sie in die unbekannten Weiten des Weltraums auf.

Mit dem Start-Event 3,2,1 WELTRAUM! beginnt euer Abenteuer bereits. In dem ihr die Fall Guys-Satelliten repariert, kreiert ihr einen bunten Ort für alle Bohnen. Um euch für euren Arbeitsaufwand zu entschädigen, winken euch die folgenden Belohnungen:

Spitzname „Raumbohne“ – 200 Punkte

200 Kudos – 300 Punkte

Namensschild „Raumfahrtprogramm“ – 500 Punkte

Muster „Missionsabzeichen“ – 800 Punkte

Rucksack „Satellitenrelais“ – 1.000 Punkte

Season 2: Neue Level, neuer Season Pass

Natürlich erwarten euch in der neuen Fall Guys-Season auch eine Menge neuer Level. Dazu gehören waghalsige Parcours wie das Zehen-Spitzen-Finale, die Sternenkarte, Außerirdische Kacheln, Frenetische Fabrik oder der Pixelmaler. Wer auf Nervenkitzel aus ist, komm mit der Kosmischen Autobahn und Hyperantrieb-Helden auf seine Kosten.

Wenn die neue Fall Guys-Season am 15. September an den Start geht, erwartet euch auch ein neuer Season Pass. Dieser deckt euch über 100 Level hinweg mit neuen Kostümierungen, Emotes und Jubel-Freischaltungen ein. Wer nicht in den Saisonpass investieren möchte, kann weiterhin den kostenlosen Fortschrittspfad beschreiten. Weitere Infos findet ihr hier.