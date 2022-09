Seit der Ankündigung von Novaquarks Dual Universe sind mittlerweile ganze acht Jahre ins Land… oder ins Universum gegangen. Acht lange Jahre, in denen das Team eine beachtliche Spiele-Entwicklung an den Tag gelegt hat. Nachdem die Server in den letzten Tagen heruntergefahren und für den Release vorbereitet wurden, war es gestern um 18 Uhr endlich soweit. Dual Universe wurde offiziell released!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Selten, wenn gar überhaupt noch nie, hatten Spieler solch viel kreative Gewalt in ihren Händen. Im persistenten Dual Universe sind den Ideen keine Grenzen gesetzt. Egal ob eine Basis auf einem Planeten, einer Orbit-Station oder einem Raumschiff: durch die Voxel-Technologie können Spieler ihre Pläne ganz frei in die Tat umsetzen.

Voxel-Kunst

Jeder braucht ein Schiff in DU. Sie sind das Lebenselixier des Universums, und diejenigen, die Schiffe bauen, sind das integrale Herz, das es am Schlagen hält. Von kleinen Jägern bis hin zu massiven Schleppern gibt es Schiffe in allen Formen und Größen. Spitzendesigner können für ihre größten Kreationen satte Summen verlangen. Verkaufe deine Entwürfe entweder als vorgefertigte Schiffe oder als Blaupausen, aus denen die Spieler die Schiffe selbst bauen können, alles geschützt durch das hochmoderne Digital Rights Management (DRM)-System.

Die Weiten des Universums können ganz bequem über die offizielle Webseite oder via Steam erforscht werden. In beiden Fällen erwartet euch ein Abo Modell, das euch monatlich zwischen 12,99 Euro und 9,99 Euro kosten wird. Eine kostenlose Probeversion (Steam) gibt es zwar auch, diese trennt euch aber von der eigentlichen Welt ab. Diese Fortschritte gehen euch dann beim Erwerb der Abo-Version wieder verloren.