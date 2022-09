Am 14. Oktober erscheint PGA Tour 2K23 in der Standard Edition für Xbox One / Xbox Series X|S und PlayStation 4 / PlayStation 5 sowie den PC. Nun wurde bekannt gegeben, dass der beliebte und auf die Community ausgerichtete Kurs-Editor mit neuen Teilen und Werkzeugen zurückkehrt.

Der Kurs-Designer erhält zusätzlich auch einige Verbesserungen:

Das Interface bietet nun besseren Zugang zu allen Design-Werkzeugen.

Eine neue Cursor-Auswahl bietet einfacheren Zugriff auf Objekte auf dem Kurs.

Ein neues Werkzeug vereinfacht die Erstellung von Mauern und Zäunen, auch auf schrägem Gelände. Das bisherige Werkzeug für Oberflächen und zum Platzieren von Bäumen, Blumen und natürlichen Elementen in großen Mengen wurde verbessert.

Ein Großteil der Bäume, die es bisher in PGA Tour 2K21 gab, wurde aktualisiert oder von Grund auf neu erstellt, um die Grafikqualität zu erhöhen. Dazu kommen eine Reihe neuer Bäume wie Thujen und Hartriegel und ein Sortiment mit 12 neuen Blumen, darunter Dahlien, Geranien, Adventssterne, Rosen und mehr, mit denen die eigenen Kurse bestückt werden können.

Mit dem Kurs-Designer haben Mitglieder der PGA Tour 2K-Community bisher bereits an die 300.000 einzigartige Kurse für PGA Tour 2K21 erstellt und somit eine stetig wachsende Menge an Inhalten produziert, die alle Spieler genießen können. PGA Tour 2K23 bringt das Verhältnis zur Kurs-Designer-Community auf eine neue Ebene, indem eine Auswahl an von Fans erstellten Kursen bereits beim Start des Spiels enthalten sein wird.

Die PGA Tour 2K23 Deluxe Edition und PGA Tour 2K23 Tiger Woods Edition (nur digital) erscheinen voraussichtlich am 11. Oktober, gefolgt von der PGA Tour 2K23 Standard Edition am 14. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 und Steam.