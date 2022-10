Nintendo und Illumination haben nun den ersten Trailer zum kommenden Super Mario Bros. Film mit Chris Pratt und Jack Black in den Haupt(Synchronsprecher)rollen veröffentlicht. Auch die deutschen Synchronstimmen sind bekannt und passen schon mal ganz gut. Doch seht und hört selbst…

Die Super Mario Bros. schaffen es also wieder einmal auf die große Kinoleinwand. Es ist nicht ihr erster Ausflug… einige werden sich (mal mehr oder weniger gut) an die 1993er Realverfilmung erinnern. Diesmal steht jedoch ein Animationsfilm an, der auf den ersten Blick schon wesentlich besser und authentischer wirkt als der damalige Abklatsch. Bereits in dieser Nacht hat Nintendo den Trailer auf der Super Mario Bros. Direct enthüllt.

Watch The Super Mario Bros. Movie Direct presentation now to see the world premiere trailer for the upcoming film!



Mario und Bowser – Die Stimmen überzeugen

Chris Pratt wird Mario seine Stimme im Originalton leihen, während Jack Black Bowser sprechen wird. Auch die deutschen Stimmen sind uns geläufig, denn Chris Pratt wird wieder von Leonhard Lahlich und Jack Black von Tobias Meister gesprochen. Somit sollten mit dem Originalton und der deutschen Tonspur schon mal nichts mehr schiefgehen können. Die weiteren bisher bekannten Stimmen findet ihr in folgender Liste:

Rolle Original-Synchronsprecher Deutscher Synchronsprecher Super Mario Chris Pratt Leonhard Mahlich Prinzessin Peach Anya Taylor-Joy Lina Rabea Mohr Luigi Charlie Day noch unbekannt Bowser Jack Black Tobias Meister Kamek Kevin Michael Richardson noch unbekannt Toad Keegan-Michael Key Dirk Petrick Donkey Kong Seth Rogen noch unbekannt Cranky Kong Fred Armisen noch unbekannt Pinguinkönig Khary Payton noch unbekannt

Produzenten des Films sind der Gründer und CEO von Illumination Chris Meledandri (Ice Age, Ich – Einfach unverbesserlich) und Shigeru Miyamoto für Nintendo. Der Film wurde mitfinanziert von Universal Pictures und Nintendo und wird weltweit von Universal präsentiert. Super Mario Bros. läuft ab 23. März 2023 bei uns in den Kinos!