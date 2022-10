Please enable JavaScript play-rounded-fill



Eine düstere Stadt öffnet für die mit dem heutigen Tag ihre Pforten für alle, die nach Gerechtigkeit streben. Schließt euch den Gotham Knights an und geht einem jahrhundertealten Mysterium der Stadt auf die Spur.

Vier Helden, fünf Stadtteile, eine Mission: Dem Verbrechen in Gotham City dem Kampf ansagen. Patrouilliert in Gotham Knights als Nightwing, Batgirl, Red Hood und Robin durch die Straßen der düsteren Stadt, während ihr euch mit Kleinkriminellen und bekannten Schurken, wie Harley Quinn und Mr. Freeze auseinandersetzt. Untersucht Tatorte nach hilfreichen Spuren und fügt so verschiedene Puzzleteile zum mysteriösen Rat der Eulen zusammen.

Quelle: Warner Bros. Games

Abseits der Kampagnenerfahrung erwartet euch ab dem 29. November die Koop-Erfahrung Heroischer Ansturm-Modus. In einer Art Arena gibt es 30 Ebenen zu bewältigen, in der ihr bestimmte Ziele erreichen und Gegner ausschalten müsst.

Die Standard Edition von Gotham Knights ist ab 74,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus wird eine Deluxe Edition für 94,99 Euro und eine Collector’s Edition für 399,99 Euro angeboten.

