TalesWorlds Entertainment gibt bekannt, dass Mount & Blade II: Bannerlord den Early Access Status verlassen hat. Das Sandbox-RPG ist ab sofort als vollwertiges Spiel für PlayStation, Xbox und PC via Steam erhältlich.

Vor zwei Jahren legte Mount & Blade II: Bannerlord einen gewaltigen Start in den Steam Early Access vor. Nun räumte TaleWorlds Entertainment den Weg frei für den offiziellen Release.

Das gefeierte Sandbox-RPG spielt vor 200 Jahren in Calradia, mit dem Fans bereits schon aus dem ersten Teil vertraut sind. Das Reich befindet sich in einem gewaltigen Bürgerkrieg, in dem konkurrierende Fraktionen um die Trümmer des einst starken Calradia kämpfen.

Inmitten dieser unruhigen Zeit findet ihr euch wieder. In Mount & Blade II: Bannerlord erstellt ihr eine eigene Figur, die ihr nach eurem Spielstil anpassen könnt. Dann zieht ihr durch die Straßen Calradias, indem ihr Handel und Politik betreibt. Mit den erzielten Einnahmen könnt ihr Waffen herstellen, Gefährten rekrutieren und so euren Clan im Reich etablieren.

Feinde stellen sich euren Erkundungen in den Weg? Dann plant Überfälle und Eroberungszüge in Echtzeit, die ihr aus der Ego- oder Vogelperspektive kommandieren könnt.

Abseits vom Singleplayer-Modus von Mount & Blade II: Bannerlord könnt ihr euer strategisches Geschick auf im PvP-Modus einschließlich rangbasierter Spielersuche unter Beweis stellen. Der Multiplayer wird außerdem mit Casual-Spielmodi und mit der Möglichkeit zum Hosten eines eigenen Servers erweitert. Mehr mittelalterliches Metzeln erwartet euch in unserem Beitrag zu Chivalry II.