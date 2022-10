Auch wenn The Callisto Protocol noch nicht veröffentlicht ist, spielt Schöpfer Glen Schofield bereits jetzt mit dem Gedanken an ein Sequel. In einem Interview spricht er über das Spielgefühl des kommenden Horror-Titels und die Zukunft des Titels.

Der Release von The Callisto Protocol ist nur knapp einen Monat entfernt. Inverse nutzt diese Gelegenheit, um mit Striking Distance-CEO und -Gründer Glen Schofield über das Horror-Game zu sprechen. In einem Interview geht Schofield auf das Gameplay des Titels ein und erklärt, dass der Schlüssel zu gutem Horror vor allem eine passende Klangkulisse ist. SpielerInnen sollen das Gefühl haben, als kämen Geräusche aus den Wänden, als seien sie jeder Hoffnung beraubt worden. Eine Vorstellung, die man vor allem in den endlosen Weiten des Weltalls nicht empfinden möchte. Eine guter Sound entsteht allerdings nicht nur durch entsprechende Geräusche, sondern auch durch die Abwesenheit solcher. Wer gern Horror-Games spielt, kann das spannungsgeladene Gefühl in absoluter Stille sehr gut nachempfinden.

Während Glen Schofield sehr engagiert über den Entwicklungsprozess von The Callisto Protocol spricht, richtet er seinen Blick bereits voller Tatendrang in die Zukunft. Obwohl das Game noch nicht auf dem Markt ist, spricht er schon jetzt von einem Sequel. Zwar soll das die Handlung des Spiels abgeschlossen sein. Doch habe Schofield schon jetzt verschiedene Ideen, die er gern in der Zukunft umsetzen möchte. Horrorfans können sich also auf weitere ambitionierte Pläne gefasst machen.

Die motivierten Ambitionen Schofields haben in der Vergangenheit bereits für ordentlich Kritik gesorgt. Im September hatte er via Twitter mit Begeisterung von der 7-Tage-Woche geschwärmt, die sein Team für die Entwicklung gebe. Nachdem es dafür eine gewaltige Welle an Kritik gehagelt hatte, schien der Dead Space-Schöpfer seinen Fehler eingesehen zu haben. In Zukunft wolle er die Dinge anders handhaben und seinem Team nicht mehr so viel zumuten. Hoffen wir, dass es nicht nur leere Worte für die Presse waren.

Weitere Infos zu The Callisto Protocol findet ihr in unserer Übersicht. Das Horror-Game erscheint am 2. Dezember PC, PlayStation und Xbox.