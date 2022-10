Please enable JavaScript play-rounded-fill



Schon lange zieht sich der Release-Krimi um das fantastische Adventure Forspoken mittlerweile hin. Damit Fans die wichtigsten Features des Games nicht aus den Augen verlieren, hat Square Enix eine Deep Dive-Reihe gestartet. Das erste Video der Reihe setzt sich mit den flinken Fähigkeiten von Protagonistin Frey auseinander.

Magie – und gerade der Magische Parkour sind nichts, was man mal eben so über Nacht lernt. Das muss auch Frey Holland, die Protagonistin des kommenden Adventures Forspoken auf die harte Tour erfahren. Um in den wilden Weiten des magischen Landes Athia schneller voran zu kommen, kann Frey im Spielverlauf verschiedene Fertigkeiten freischalten. Was zunächst als „magisches Joggen“ beginnt entwickelt sich schließlich zu gewaltigen Sprüngen, mit denen die Protagonistin große Distanzen zurücklegen kann. Das neuste Video verrät euch mehr dazu.

Am 3. November soll das nächste Deep Dive-Video erscheinen. Dieses setzt sich mit den Grundlagen von Freys magischen Fähigkeiten auseinander. Darauf folgt am 10. November eine Erkundungstour durch Athia. Währenddessen erfahrt ihr alles Nützliche über Missionen und Herausforderungen, die das magische Reich zu bieten hat.

Am 24. Januar 2023 soll Forspoken für PC und PlayStation 5 erscheinen. Mit diesem magischen Adventure setzt Entwickler Luminous Productions seine Philosophie um, in der die Kombination aus Technologie und Kreativität fantastische Spielerlebnisse erschaffen soll. Wir können es kaum erwarten, diese Fusion zu erleben. Mehr zu Forspoken findet ihr in unserer Übersicht.