Im Januar stachen wir in hohe See, nun neigt sich unsere epische Reise ihrem Ende entgegen. The Elder Scrolls Online startet in das finale Kapitel des ganzjährigen Ereignisses Vermächtnis der Bretonen. Was Firesong für euch bereit hält, verraten wir euch im Artikel.

Seit dem 1. November starten PC- und Mac-User bereits in dem finale Abenteuer von Vermächtnis der Bretonen durch. Ab dem 15. November werden sich auch Konsolen-Gamer an Firesong wagen können. Das neue Kapitel von The Elder Scrolls Online lässt euch in die uralten Hintergründe zu den Druiden der Systren eintauchen.

Die Druiden-Insel Galen ist im Chaos versunken. Während die bretonische Stadt Vastyr sich mit ständigen Raubzügen auseinandersetzen muss, beginnt der Feuersangzirkel einen Feldzug zwischen den Druiden der Systren. Erkundet neue Gebiete, helft der Liga der Standhaften sowie dem Haus Mornard und findet schließlich heraus, wie dieses Chaos überhaupt zustande gekommen ist.

Mit Firesong bietet euch The Elder Scrolls Online eine Entdeckungsreise zu der wilden Insel der Druiden. Inmitten dieser unwirklichen Landschaft bestehend aus dichtem Dschungel und gefährlichen Lavaflüssen befindet sich die Stadt Vastyr, von der ihr zu euren Abenteuern aufbrecht. Kehrt ihr ruhmreich von euren Reisen wieder, winken euch Gegenstandssets, Titel, Errungenschaften und Sammlungsstücke. Außerdem erhaltet ihr eine Feuersang-Obsidianmaske, eine Phönixmotte als Begleiter und vieles mehr.

Zu guter Letzt veröffentlicht Bethesda mit dem Release von Firesong auch das Update 36, welches nützliche Features wie die Zielmarkierung für Feinde mit sich bringt. Im entsprechenden Artikel erfahrt ihr alles Wissenswerte über das Update und das finale Kapitel von Vermächtnis der Bretonen. In unserer Übersicht stellen wir euch die verschiedenen Kapitel des ganzjährigen Ereignisses aus The Elder Scrolls Online vor.