Im Rahmen eines glamourösen Release-Events stellte Philips am 20. Oktober seine neue Gaming-Brand EVNIA vor. Spektakuläre Produkte wollen in spektakulären Locations inszeniert werden - Das dachte sich wohl auch Philips, und so staunten wir nicht schlecht, als unser Shuttle-Bus seine Türen gegen 19:30 Uhr vor keinem geringeren als dem Stade de France öffnete!

... Für alle Nicht-Fußball-Fans unter uns: Das Stade de France ist das größte Rugby- und Fußballstadion Frankreichs, d.h. also quasi die Heimat von Frankreichs Nationalmannschaft. Umso privilegierter fühlten wir uns, dass uns die Ehre zuteil wurde, Teil dieses bombastischen Events zu sein.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Auf nach Paris

... Aber erst einmal von vorne: Ende September lud Philips unsere Redaktion zu einem Enthüllungsevent nach Paris ein. Inhalt und Ort der Präsentation wurden dabei nicht genannt.

Also packten wir am Morgen des 20. Oktober unsere Koffer und reisten mit dem ICE voller Vorfreude - und den wüstesten Enthüllungsphantasien 😉 - in die französische Hauptstadt.

Unser Zielbahnhof: der Gare de l'est

In den Tunneln des Stade de France

Am frühen Abend holte uns ein Shuttle-Bus zu einer knapp einstündigen Fahrt am Hotel ab. Wir entfernten uns vom Stadtzentrum... Plötzlich leuchtete uns ein buntes Lichtermeer den Weg zur Zielgeraden - Wir befanden uns kurz vor dem Stade de France 🙂

Dort angekommen, nutzten wir den unterirdischen Spielereingang, um unser Ziel zu erreichen. Was hatte unser Event bloß mit Fußball zu tun? Würde Philips eine Partnerschaft mit FIFA eingehen?

Nach einigen Sicherheitskontrollen fanden wir uns schließlich in der Spielerkabine wieder, wo wir nicht nur die Trikots einiger Fußballikonen hängen sahen...