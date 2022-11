Viele boykottieren sie, andere können den Anpfiff kaum erwarten. Die Rede ist von der Fußball WM 2022 in Katar. Electronic Arts ist schon einige Wochen vor Start in Feierlaune und hat nun seine Prognose zum Verlauf der Weltmeisterschaft abgegeben. In diesem Jahr soll der Pokal an den südamerikanischen Kontinent gehen.

Vier Jahre sind schon wieder vorbei und eine neue Fußball WM steht bevor. Seit mittlerweile drei Weltmeisterschaften nutzt EA die Technologie seiner FIFA-Spiele, um den Ausgang des Turniers vorherzusagen. Bisher stimmte die Prognose immer. Für die Fußball WM 2022 nutzte man die HyperMotion2 Technologie von FIFA 23, um alle 64 Spiele zu simulieren. Das Ergebnis? Argentinien schnappt sich den diesjährigen Titel. Auf Platz 2 belegt Nachbar Brasilien, während Frankreich den dritten Platz für sich beansprucht. Deutschland soll das Siegertreppchen knapp verpassen und auf dem vierten Platz landen. Wer möchte, kann sogar seinen eigenen Tipp abgeben.

Natürlich macht Electronic Arts diese Vorhersage nicht einfach nur zum Spaß. Stattdessen möchte man damit das FIFA World Cup 2022 Feature präsentieren, das ab sofort für alle BesitzerInnen von FIFA 23 spielbar ist. Im Turniermodus könnt ihr das Turnier nachspielen, indem ihr entweder alle 32 qualifizierte Teams gegeneinander antreten lasst. Oder ihr stellt eine WM mit all denjenigen zusammen, die sich nicht qualifiziert haben. Darüber hinaus könnt ihr im Online-Turnier gegen andere TrainerInnen antreten.

Der Anstoß-Modus lässt euch gegen Freunde oder die KI spielen, während FIFA World Cup: Live sich am realen Turnier orientiert. Zum offiziellen Anpfiff am 20. November könnt ihr in diesem Modus jede Partie nachspielen.



Zu guter Letzt liefert euch der WM-Modus zwei neue Stadien und einen Soundtrack mit den beliebtesten Liedern der vergangen Jahre. Den ultimativen FIFA Soundtrack könnt ihr euch außerdem auf Spotify anhören. Mehr zu FIFA 23 findet ihr hier.