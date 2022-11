Zack! Boom! Pow! Peng!💥🔥 Die CCON | Comic Con Stuttgart öffnet Ende dieses Monats zum sechsten Mal ihre Tore – und ihr könnt dabei sein! Wir verlosen zusammen mit Swordfish PR zwei Tickets für das spektakuläre Event der modernen Popkultur im Herzen Baden-Württembergs. Ihr wollt an der Verlosung teilnehmen? Wir verraten euch, was ihr machen müsst.

Vom 26. bis zum 27. November findet die CCON | Comic Con Stuttgart im Messezentrum der baden-württembergischen Hauptstadt statt. Wieder mit dabei sind Publikumsmagnete wie das Cosplay Kingdom, wo zahlreiche Walking Acts und Cosplayer euch die Gelegenheit bieten, euren Helden ganz nah zu sein. Natürlich findet auch wieder ein Cosplay Contest statt.

Weiterem kreativen Schaffen könnt ihr außerdem auf der Artist Alley beiwohnen, wo über 250 KünstlerInnen von internationalen und nationalen Comic-Verlagen ihr Talent zur Schau stellen.

Auch wieder mit am Start sind die legendäre Lego-Ausstellung im XXL-Maßstab von den Spezialisten von Schwabenstein und der Mittelaltermarkt im Rothauspark. Abgerundet wird dieses spektakuläre Wochenende mit der Comic Con Afterparty.

Natürlich bietet die CCON | Comic Con Stuttgart auch coole Neuheiten. Passionierte SammlerInnen kommen zum Beispiel in der Collector’s City inklusive Box-Break-Bühne auf ihre Kosten, während die Indie-Verlagsmeile Authentication Service mit einer Lesebühne lockt. Besonders bunt wird das diesjährige Programm durch die Queer Alley, wo euch faszinierende Gäste wie Bambi Mercury und Aria Addams erwarten.

Hinzu kommen zwei neue Bühnen, die mit einem kunterbunten Programm aufwarten. Dazu gehört auch die Star Stage, wo ihr sowohl auf nationale als auch internationale Gäste treffen könnt. Freut euch unter anderem auf Mads Mikkelsen (Hannibal, Rogue One: A Star Wars Story), Simon Kassianides (The Mandalorian, Agents of S.H.I.E.L.D.) und Natalia Tena (Game

of Thrones, Harry Potter).

Na, neugierig geworden? So macht ihr mit!

Ihr wollt euch das spannende Programm nicht entgehen lassen und Teil der diesjährigen CCON | Comic Con Stuttgart sein? Dann liked und kommentiert bis Sonntagabend um 23 Uhr einfach unseren Social Media-Post zur Comic Con! Wir lassen euch am Montag wissen, ob ihr zu den glücklichen GewinnerInnen gehört! 🎉



Was genau verlosen wir? 1x zwei Tickets für das gesamte Wochenende. Erlebt alle Events vom 26. und 27. November – inklusive der Comic Con After Party! 🤯🥳



Wer das teilnehmen? Alle, die mindestens 14 Jahre alt sind.



Weitere Infos zur Comic Con findet ihr auf der offiziellen Website.