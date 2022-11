Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Abend verkündete Geoff Keighley die glücklichen Nominierten der Game Awards 2022. Schon jetzt steht fest, dass Titel wie God of War, Elden Ring und Horizon Forbidden West Chancen auf einen Award haben. Aber auch der Indie-Hit Stray hat mehrere Chancen auf einen Preis. Wir stellen euch die Nominierten in einigen Kategorien vor.

The Game Awards 2022 finden in weniger als einem Monat statt. Jetzt ist eure Zeit gekommen, um über die besten Spiele des Jahres abzustimmen. Dieses Jahr stehen insgesamt 31 Kategorien mit je 6 Nominierten zur Auswahl, denen ihr entweder über die offizielle Website oder über Discord eure Stimme geben könnt.

Auch wenn die Abstimmungen natürlich für eine Überraschung gut sein könnten, zeichnet sich schon jetzt ein klares Bild zu bestimmten Favoriten ab. So ist das kürzlich erschienene God of War Ragnarök in 9 Kategorien nominiert. Elden Ring und Horizon Forbidden West haben die Chance in 7 Awards mit nach Hause zu nehmen. Ebenfalls eine Chance auf 7 Awards hat der Indie-Titel Stray, der bereits lange vor Release eine gewaltige Fan-Gemeinde um sich versammeln konnte.

Im Folgenden gehen wir auf einige nennenswerte Kategorien der Game Awards 2022 ein und präsentieren euch die jeweiligen Nominierten.

Game of the Year A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Best Action Game Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare II

Neon White

Sifu

Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge

Best Action Adventure A Plague Tale: Requiem

Horizon Forbidden West

God of War Ragnarök

Stray

Tunic

Best Role Playing Elden Ring

Live a Live

Pokémon-Legenden: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3 Best Ongoing Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact Best Indie Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

Tunic Best VR/AR After The Fall

Among Us VR

Bonelab

Moss: Book II

Red Matter II Most Anticipated Game Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Die ausführliche Liste aller Nominierten und die entsprechenden Kategorien findet ihr auf der offiziellen Website. In einem weiteren Beitrag stellen wir euch die Gewinnertitel des letzten Jahres vor. The Game Awards 2022 werden am 9. Dezember um 1:30 Uhr live über verschiedene Plattformen wie YouTube und Twitch übertragen.