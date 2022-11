Please enable JavaScript play-rounded-fill



Im März diesen Jahres erschien Syberia: The World Before für den PC. Jetzt ist das generationenübergreifende Point-and-Click-Adventure für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erhältlich. Zum Release der Konsolenedition veröffentlicht Microids eine 20 Years Limited Edition.

Seit März diesen Jahres entführt uns Syberia: The World Before in eine Geschichte, die über Jahrzehnte hinweg erzählt wird. Während die altbekannte Protagonistin Kate Walker im Jahr 2004 ihr Dásein in einer Salzmine mitten in der Taiga fristet, lebt die 17-jährige Dana Roze im Vaghen des Jahres 1937. Wie die Schicksale der beiden Frauen miteinander verknüpft sind, legt ihr im Verlauf des Spiels offen.

Dass diese Geschichte zu verzaubern weiß, zeigen die positiven Bewertungen, die das Adventure bisher eingefahren hat. Sowohl auf Metacritic als auch auf Steam waren die Fans größtenteils begeistert.

Doch damit nicht genug der guten Nachrichten. Wie Microids bekannt gibt, begeht die Syberia-Reihe in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum. Im Zuge dessen erscheint für die PS5 und Xbox Series X|S die Syberia: The World Before 20 Years Limited Edition. Diese enthält neben dem Spiel ein Medien-Buch, das 20 Jahre Syberia feiert.

Weitere Infos zum Game findet ihr in unserer Übersicht.