Dass Detektive-Games auch gruselig sein können, zeigt Frogwares in einem neuen Trailer zu Sherlock Holmes The Awakend. Diese gibt Aufschluss über die Gameplay-Mechaniken und präsentiert einen groben Release-Zeitraum des Adventures. Außerdem gibt Frogwares Einblicke in die aktuelle Arbeitssituation des ukrainischen Studios.

Nächtliche Rituale, die in umhüllt von Nebelschwaden abgehalten, werden und schaurige Symbole an uralten Wänden – so präsentiert sich Sherlock Holmes The Awakened in seinem neuem Trailer. Wie das neue Video erklärt, treffen hier Detektiv-Mechaniken auf Lovecraft-Horror und kreieren eine unbehagliche Mystery-Stimmung, die zum Gruseln und Investigieren einlädt. Auch Sherlocks Fähigkeiten zur Deduktion und Rekonstruktion kommen hier wieder zum Einsatz.

Doch Sherlocks Brillanz wird ihm in diesem Fall zum Verhängnis. Je weiter er in das Rätsel eintaucht, desto weiter gleitet sein Verstand in den Wahnsinn ab. Schon jetzt steht fest: Nach Beendigung des Abenteuers wird er nicht das gleiche sein.

Frogwares: Entwicklungsarbeiten trotz Krieg

Sherlock Holmes The Awakened soll sich in den finalen Monaten der Entwicklung befinden. Das Horror-Detective-Game bietet rund 15 Stunden Spielzeit und soll im Februar oder März 2023 erscheinen. Das gelte allerdings nur, so Sergiy Oganesyan, Head of Publishing bei Frogwares, sollte sich der aktuelle Zustand in der Ukraine nicht verschlechtern.

Ein Großteil des 90-köpfigen Entwicklerstudios befindet sich zur Zeit in der Ukraine. Während einige ins Militär getreten sind, leisten andere Freiwilligendienst. Wieder andere MitarbeiterInnen haben ihr Vaterland verlassen und sind nach Westeuropa geflohen. Trotz dieser Verteilung der Arbeitskräfte und der aktuellen Situation vor Ort, kann das Studio trotzdem seiner Arbeit nachkommen. Die Resultate können sich hoffentlich bald sehen lassen.

