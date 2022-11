Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ihr habt Far Cry 6 schon wieder in die hinteren Ecken eurer Bibliotheken verbannt? Dann kramt das Action Adventure besser schnell wieder hervor. Denn am Dienstag möchte Ubisoft die neue Erweiterung des Titels enthüllen. Wir verraten euch, was es mit dem neuen DLC auf sich hat.

Vor mittlerweile über einem Jahr ist Far Cry 6 erschienen. Seitdem folgten drei DLCs, die sich mit den Antagonisten Vaas, Pagan und Joseph auseinandersetzen. Doch wie Ubisoft nun bekannt gibt, ist die Reise damit noch nicht zu Ende.

Am Dienstag, den 29. November um 19 Uhr soll die neue Erweiterung Lost Between Worlds auf Twitch enthüllt werden. In dem entsprechenden Ankündigungsvideo sehen wir einen violett leuchtenden Kristall. Dazu hören wir Dani Rojas‘ Stimme, die sich über das leuchtende Objekt wundert.

Verschiedene Insider haben bereits die Informationen ihrer Quellen bekannt gegeben, die Zugriff auf entsprechende Store-Seiten gehabt haben sollen. Demnach soll es eine Grafik geben, die eine Person vor verschiedenen Kristallen zeigt. Hierbei könnte es sich um die Darstellung eines Multiversums handeln. Darüber hinaus soll es als Rift bezeichnete Portale geben, durch die man reisen kann.

Zu guter Letzt soll es eine Trophäe geben, die man beim Abschluss eines Laufs in unter 15 Minuten erhalten soll – was wiederum an Rogue-like-Mechaniken erinnert.

Das verbindende Element?

Schon im Vorfeld hätte man sich die Frage stellen können, wie die drei vorangegangen DLCs in Verbindung mit den Handlungen aus Far Cry 6 stehen. Die Antwort darauf könnte die kommende Erweiterung Lost Between Worlds liefern. Schließlich prügeln wir uns mit der Hilfe von Rogue-like-Mechaniken durch verquere, alternative Welten. Wäre es also nicht möglich, dass wir mit Dani Rojas diese Welten der Schurken besuchen? Der Titel der Erweiterung ließe dies in Kombination mit den bereits geleakten Informationen vermuten.

Wir werden euch am Dienstag verraten, was sich hinter Far Cry 6: Lost Between Worlds verbirgt.